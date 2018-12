Der Circus Roncalli transportiert seine historischen Wagen und die gesamte Ausrüstung mit einem Sonderzug. Das Archivfoto zeigt den Zug im Neustädter Hafen. (Frank Thomas Koch)

Um neun Uhr sollte der Roncalli-Sonderzug am Donnerstag in Osnabrück eintreffen, wo vom 21. Dezember bis 6. Januar der 5. Roncalli Weihnachtscircus stattfindet. Doch nun hinkt Roncalli mindestens zehn Stunden hinter diesem Zeitplan her. Grund: Während eines planmäßigen Aufenthaltes des Zuges in Fulda auf der Fahrt von Linz nach Osnabrück wurden die Bremsanlagen von zwei Bahnloren demontiert.

Der 700 Meter lange Roncalli-Sonderzug transportiert rund 1200 Tonnen Circusmaterial auf 50 Bahnloren. Darunter die historischen Wagen des Circus-Theater Roncalli - der älteste aus dem Jahr 1880.

"Zug wäre mit Sicherheit entgleist"

In Fulda stoppte der Sonderzug am Mittwochnachmittag und wartete auf einem Abstellgleis auf die Freigabe zur Weiterfahrt. Als diese am Abend erteilt wurde, habe der Lokführer bei einem routinemäßigen Bremstest festgestellt, dass der Bremsdruck nicht richtig aufgebaut werden konnte, erläutert Roncalli-Sprecher Markus Strobl. Grund: An zwei Bahnloren seien die Bremsanlagen demontiert worden. „Da wurde nicht nur ein Kabel durchtrennt, die Bremsen wurden komplett professionell ausgebaut“, so Strobl. Die alarmierte Bundespolizei habe den Zug daraufhin stillgelegt. „Bei einer Weiterfahrt wäre der Roncalli-Sonderzug mit Sicherheit entgleist.“

"Weihnachtscircus-Premiere ist gesichert"

In Fulda werden nun neue Bremsanlagen eingebaut. Dadurch verzögere sich die Weiterfahrt des Sonderzuges um mindestens zehn Stunden und in der Folge auch der Aufbau des Roncalli-Zeltes in Osnabrück, so der Circus-Sprecher. „Die Premiere des Weihnachtscircus am 21. Dezember ist aber gesichert.“

Im kommenden Jahr gastiert Roncalli mit dem neuen Tourneeprogramm „Storyteller“ vom 23. November bis 15. Dezember auf der Bürgerweide in Bremen. Dabei werden auch die neuen Tier-Hologramme zu sehen sein, die der Circus einsetzt. Denn Roncalli ist seit diesem Jahr komplett tierfrei.

Ein Video über die Einfahrt des Roncalli-Sonderzuges 2015 im Neustädter Hafen und den Aufbau des Circuszeltes auf der Bürgerweide sehen Sie hier.