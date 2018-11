Müllsammler finden am Strand Hohe Düne bei Rostock regelmäßig Plastikmüll in Mengen. (Bernd Wüstneck/dpa)

Sie wollen Vorreiter in Sachen Umweltschutz werden: Die Stadt Rostock will für das Jahr 2019 Plastikgeschirr bei ihren öffentlichen Veranstaltungen verbieten. Die Stadtverwaltung Rostock arbeitet bereits an einer Richtlinie, wie die Ostsee-Zeitung berichtet. Bereits auf dem Weihnachtsmarkt soll es nur noch Mehrwegbecher geben.

Auch bei Veranstaltungen wie der Hansesail oder bei Konzerten soll kein Einweg-Plastik an den Verkaufsständen mehr verwendet werden. Allerdings kann die Stadt die Anordnung nur da durchführen, wo sie auch Hausherr ist. Als Begründung nennt ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer die Lage der Stadt: "Wir sind eine Stadt am Meer. Uns muss ganz besonders daran gelegen sein, dieses Ökosystem und uns selbst zu schützen. Wir müssen Vorreiter werden", sagte er der Tageszeitung.

Zuspruch bekommt die Stadt von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Auch Stralsund arbeitet an neuen Regelungen. Rostock folgt mit ihrem Programm im Wesentlich auch einem Vorhaben der EU, die ein Verbot für Einweg-Plastik noch in diesem Jahr beschließen wollen. (hee)