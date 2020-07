ARD-Daily

„Rote Rosen“: Querschnittsgelähmte Olympiasiegerin Kristina Vogel hat Gastauftritt

teleschau

Als Bahnradfahrerin hat Kristina Vogel alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt - bis sie nach einer schrecklichen Verletzung ihre Karriere beenden musste. Nun ist sie in der ARD-Daily „Rote Rosen“ in einer Gastrolle zu sehen.