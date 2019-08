Sonys "Dreams" wurde bei der Gamescom in zwei Kategorien ausgezeichnet - als bestes PS4- und originellstes Game. Ein gutes Omen für die Verleihung des Hauptpreises? (Media Molecule / Sony)

Noch bevor sich die ersten Gaming-Fans durch die Hallen und Gänge der Kölnmesse drängten, steht schon fest, welche Spiele bei dieser Gamescom das Rennen machen: Im Rahmen des Eröffnungs-Events „Opening Night Live“ haben die Veranstalter in über zehn Kategorien besonders herausragende Spiele gekürt.

So ging der Preis für das beste Action-Adventure der Messe an die Comic-Umsetzung „Blacksad: Under the Skin“ aus den spanischen Pendulo Studios. Bestes Action-Spiel wurde dagegen id's dämonische Ego-Ballerei „Doom Eternal“ - eine der letzten großen Shooter- und Singleplayer-Hoffnungen für das Spielejahr 2019. In der Kategorie „Familienspiel“ konnte sich das abstrakte Indie-Game „Concrete Genie“ durchsetzen, in dem der Teenager Ash durch eine Alptraum-Stadt steuert, bevor seine Graffiti-Kunstwerke zu magischem Leben erwachen.

Potenzieller Taktik-Knaller made in Germany: "Desperados 3" aus dem Münchener Entwickler-Studio Mimimi wurde im Vorfeld der Gamescom zum besten Strategiespiel der Messe gekürt. (Mimimi / THQ Nordic)

Bei den Rennspielen schaffte Codemasters „Grid“ die Pole-Position, zur stärksten Simulation wurde der knuffige Tiergarten aus Frontiers „Planet Zoo“ gekürt. Nicht ganz so pazifistisch, aber ähnlich raffiniert ist „Desperados 3“ aus der Münchener Spiele-Schmiede Mimimi: Der taktisch wertvolle Western wurde zum besten Strategiespiel der Gamescom gewählt. Mindestens genauso bürokratisch ist der Preisträger der Rollenspiel-Kategorie: In InXiles „Wasteland 3“ stehen wieder mal taktische Endzeit-Schlachten und verstrahlte Charaktere im Vordergrund.

Traumfabriken und Adventure-Elfen

Comic-Umsetzung vom Point&Click-Experten Pendulo aus Spanien: "Blacksad: Under the Skin" basiert auf der gleichnamigen Alben-Reihe der spanischen Künstler Juan Díaz Canales (Autor) sowie Juanjo Guarnido (Zeichner) und hat den Adventure-Preis abgeräumt. (Pendulo Studios / astragon)

Eine Auszeichnung für das originellste Spiel ging an Media Molecule: Deren PS4-exklusives „Dreams“ erlaubt Spielern die Erschaffung eigener Erlebnis- sowie Spielwelten und ist außerdem mit dem PlayStation-VR-Headset erlebbar. Darüber hinaus bekam der britische Traum-Baukasten eine Auszeichnung für das „beste PS4-Spiel“.

Womit wir auch schon bei den Preisen für die verschiedenen Plattform-Kategorien wären: Auf der Xbox One machte Microsofts im September erscheinendes „Gears of War 5“ das Rennen, auf der Switch trug Nintendos Game-Boy-Remake von „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ den Sieg davon. Bestes Mobile-Game wurde das bereits vor zwei Jahren auf PC und Konsole veröffentlichte Comic-Rollenspiel „Battle Chasers: Nightwar“ von Airship Syndicate. PC-seitig wiederum war es Ubisofts Action-geladener Multiplayer-Shooter „Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint“, der die Jury überzeugen konnte.

Das beste Switch-Spiel der Messe kommt von Nintendo: "The Legend of Zelda: Link's Awakening" ist ein Remake des Game-Boy-Spiels von 1993. (Nintendo)

Noch ausstehend sind die Preise für stärkste Technik und das gelungenste Mehrspieler-Erlebnis. Ebenfalls unklar ist noch, von wem das beste „ongoing Game“ kommt - also ein Service-Spiel, das durch die regelmäßige Pflege sowie Bereitstellung neuer Inhalte auch langfristig am Leben erhalten wird.

Wem von all diesen Gewinnern der Hauptpreis „Best of Gamescom“ winkt, entscheidet sich am Ende der Messe.