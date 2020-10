Deutschland ist auch schön - diese Erfahrung steht dem "Bachelor" der kommenden Staffel bevor. (TVNOW)

Traumhafte Strände und tropisches Ambiente - nicht in der neuen Staffel „Der Bachelor“: Bislang verteilt titelgebende Junggeselle in der erfolgreichen RTL-Kuppelshow seine Rosen in Südafrika, Mexiko und den USA, 2021 wird auf vergleichbare Reisen jedoch verzichtet. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Datingshow um den begehrten Single erstmals hierzulande gedreht. Laut RTL werden dem Rosenkavalier und seine Kandidatinnen aber immerhin Dates an „den schönsten Orten Deutschlands“ ermöglicht. An welche romantischen Orte es die Entourage um den „Bachelor“ allerdings genau verschlägt, ist noch offen.

Hierzulande lässt sich das Hygienekonzept der Show augenscheinlich deutlich einfacher umsetzen. „Die Gesundheit der Protagonisten steht dabei an erster Stelle“, versichert RTL. Unter den ungewohnten Bedingungen steht der mittlerweile 11. Staffel des beliebten Datingformats aber nichts mehr im Wege. Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist für das Frühjahr 2021 geplant. Die Identität des neuen Liebessuchenden wurde noch bekannt gegeben.

„Die Bachelorette“ flirtet auf Kreta

Anders als die Protogonistin im Schwesterformat „Die Bachelorette“: Am Mittwoch, 14.10., 20.15 Uhr, können die RTL-Zuschauer die aus „Love Island“ und „Kampf der Realitystars“ bekannte Melissa Dalmilia (24) beim Flirten auf Kreta beobachten. Abonnenten des RTL-Streamingportals TVNOW finden die Auftaktfolge schon seit knapp einer Woche im Angebot. Insgesamt wurden acht neue Folgen produziert.