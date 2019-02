Von links: Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivan haben Grund zu feiern: Seit zehn Jahren gibt es ihre Sendung "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" nun schon. (RTL II)

Nicht erst seit dem Start von „Bares für Rares“ (2013) ist Deutschland im Trödelfieber: Am 22. Februar 2009 schickte RTL II erstmals seinen „Trödeltrupp“ auf Schatzsuche. Mit großem Erfolg. Das zehnjährige Bestehen des Kultformats wird nun mit einem Marathon gebührend gefeiert.

An diesem Wochenende zeigt RTL II alte und neue Folgen von „Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller“ am Stück. Am Samstag, 23. Februar, durchforsten Otto Schulte, Sükrü Pehlivan und Mauro Corradino ab 12.15 Uhr fünf Stunden lang Keller und Dachböden; am Sonntag, 24.2., sind die Experten ab 11. 15 Uhr im Einsatz.

An welche Fundstücke sie sich besonders gern erinnern, verraten die Experten am Sonntag, 24. Februar, ab 15.15 Uhr in der Sonder-Folge "Der Trödeltrupp - Fundstücke". (RTL II)

Ein ganz besonderes Highlight wartet auf die Fans des Formats zum Schluss. In der zweistündigen Sonderfolge „Der Trödeltrupp - Fundstücke“, die am Sonntag, um 15.15 Uhr, beginnt, blicken Schulte, Pehlivan und Corradino zurück auf ihre mehr als 700 Einsätze in den letzten zehn Jahren und erinnern sich an ihre Lieblingsfunde.