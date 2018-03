Ex-Türsteher Carsten Stahl will Schüler fit gegen Mobbing machen. (RTL II / Richard Hübner)

Als Türsteher lernte Carsten Stahl, sich durchzusetzen; in der RTL-II-Serie „Privatdetektive im Einsatz“ wurde er einem größeren TV-Publikum bekannt. Seit einiger Zeit nun verfolgt der muskelbepackte Hüne eine neue Mission: Er will Kinder stark machen gegen Mobbing. Wie das geht, zeigen Stahl und RTL II ab April in der neuen Dokusoap „Stahl:hart gegen Mobbing“.

Das neue Format begleitet Carsten Stahl und sein Projekt „Camp Stahl“ beim Einsatz in deutschen Schulen. Jeder sechste Schüler wird mindestens einmal in seinem Leben Opfer von Mobbing; Stahl will Opfern helfen und Täter wachrütteln. „Der Anti-Gewalt-Trainer beseitigt Ängste und Selbstzweifel und ermutigt die Schüler, zusammenzuhalten“, so RTL II in einer Pressemitteilung. „Wer ist Opfer und wer Täter? Wer sich mit einer der beiden Positionen identifizieren kann, überquert symbolisch eine Linie. Alle anderen zollen demjenigen, der die Linie überquert, durch ein Handzeichen ihren Respekt. Das Ergebnis: Niemand ist mit seinen Problemen alleine.“

In Rollenspielen lernen die Schüler, über Mobbing nachzudenken. (RTL II)

Auch dem Programm stehen auch der Besuch eines Jugendgefängnisses und die Begegnung mit ehemaligen Gangmitgliedern. Außerdem zeigt Stahl den Schülern Selbstverteidigungsmaßnahmen. Sein Ziel: „Nie wieder Mobbing an dieser Schule!“

RTL II zeigt „Stahl:hart gegen Mobbing“ am 9. April, montags, 20.15 Uhr.