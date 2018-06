Moderator Max Giermann (Mitte) hat starke junge Talente für seine Show eingeladen (von links): Niklas, Celine Marie, Tom, Adrian, Armin, Ali, Allegra, Fenja und Navid. (MG RTL D / Stefan Gregorowius)

Überforderte Lehrer, lernfaule Schüler, marode Schulen: Deutschlands Bildungssystem steht immer öfter heftig in der Kritik. An einer Art Ehrenrettung versucht sich nun der Sender RTL mit zunächst vier Folgen der neuen Samstagabend-Reihe „Einstein Junior - Deutschlands cleverste Kids“. In der amüsanten Sommershow bietet der „Sketch History“-Komiker Max Giermann in einer für ihn neuen Rolle als Moderator jungen Talenten zwischen acht und 13 Jahren eine große Bühne. Was die jungen „Cleverles“ draufhaben, ist dabei tatsächlich beachtlich: Sie zeichnen sich durch phänomenale Gedächtnisleistungen, Mathe-Kenntnisse, die Profis neidisch machen, oder die im Alltag vielleicht etwas unnötige Gabe zum schnellen Rückwärtsbuchstabieren aus.

Die zweite „Einstein Junior“-Ausgabe ist gleich eine Woche später, am Samstag, 28. Juli, ebenfalls um 20.15 Uhr zu sehen.