Niki Lauda ist am Montag, 20. Mai, in Wien verstorben. RTL widmet der Formel-1-Legende nun einen kompletten Themenabend. (Getty Images / Dan Istitene)

Nach dem Tod von Niki Lauda am vergangenen Montag, 20. Mai, hat sich RTL nun dazu entschieden, seinem einstigen TV-Experten einen kompletten Themenabend zu widmen. Der dreifache Formel-1-Weltmeister (1975, 1977 und 1984) arbeitete von 1996 bis 2017 als Rennsport-Fachmann für den Kölner Privatsender und überzeugte Zuschauer wie Kollegen mit seiner charmant-ruppigen und sarkastischen Art während der Live-Übertragungen der Formel-1-Rennen.

Am heutigen Dienstagabend, 21. Mai, hat RTL nun massive Programmänderungen vorgenommen, um der im Alter von 70 Jahren verstorbenen Sport-Ikone zu gedenken. Unter dem Motto „Servus, Niki! Abschied von einer Legende“ strahlt der Sender unterschiedliche Formate aus, die sich mit dem Leben und Wirken des streitbaren Österreichers befassen. Um 20.15 Uhr begrüßt Florian König, Laudas langjähriger TV-Kollege, unter anderem Gäste wie Ralf Schumacher, um die Karriere des Verstorbenen in Gesprächen und Filmbeiträgen Revue passieren zu lassen.

Daniel Brühl verkörpert Niki Lauda im Biopic "Rush - Alles für den Sieg" (2013) - RTL zeigt den Hollywoodfilm von Ron Howard am Dienstagabend, 21. Mai, in einer Sonderprogrammierung. (Jaap Buitendijk / Universum)

Anschließend wird um 20.45 Uhr die Dokumentation „Niki Lauda: Mein Leben am Limit“ wiederholt. Den krönenden Abschluss des Abends (mit einem kurzen fünfminütigen Talk im Nachhinein) markiert dann die Ausstrahlung der Filmbiografie „Rush - Alles für den Sieg“ (2013) um 21.55 Uhr. Im preisgekrönten Motorsport-Epos von Ron Howard brilliert Daniel Brühl als Niki Lauda, dessen einstigen Kontrahenten James Hunt verkörpert „Avengers“-Star Chris Hemsworth.

RTL verzichtet damit am heutigen Dienstagabend auf seine gewohnte Programmplanung: Die Serien „Nachtschwestern“, „Sankt Maik“ und „Schmidt - Chaos auf Rezept“ fallen aus. Auch in den RTL-Nachrichten und -Magazinen ist der Tod Niki Laudas am heutigen Dienstag omnipräsent.

Moderator Florian König, der jahrelang gemeinsam mit Niki Lauda für RTL vor der Kamera stand, zeigte sich bestürzt über den Tod seines Freundes und Kollegen: „Ich bin tief erschüttert und sehr traurig über den Tod von Niki.“ Er fügt an: „Ich bin dankbar für diese unglaublich tolle gemeinsame Zeit mit dieser Motorsportlegende und Ausnahmepersönlichkeit. Wir alle verlieren einen großen und außergewöhnlichen Menschen.“

Auch RTL-Sportchef Manfred Loppe würdigt die Formel-1-Legende, wenn er sagt: „Die Motorsportberichterstattung in Deutschland hat mit ihm und durch ihn neue Wege beschritten, die Millionen Menschen immer wieder begeistert haben. Klar, knurrig und kompromisslos einerseits - leicht, locker und launig andererseits.“ Zudem betont er: „Sein Wort hatte Gewicht und seine Meinung zählte, weil er immer das beste Argument auf seiner Seite hatte: die Wahrheit. Wir sind dankbar, dass Niki Lauda uns über 20 Jahre als Mensch, Experte, Kollege und Freund begleitet hat. Servus, Niki!“