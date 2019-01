Angela Finger-Erben und Wolfram Kons laden ein zur großen RTL-Jubiläumsshow. (TVNOW / Guido Engels)

RTL feiert sich selbst - und das mit Recht. Denn Deutschlands erfolgreichster Privatsender wird 35 jahre alt! Am 2. Januar 1984 debütierte RTL noch unter dem Namen RTLplus und sendete aus Luxemburg. Reichweite: mickrige 200.000 Haushalte. Mittlerweile hat sich das geändert, und RTL ist zu einem der führenden Fernsehsender der Bundesrepublik avanciert, der Standort hat sich bekanntermaßen nach Köln verschoben. Um die dreieinhalb Jahrzehnte deutscher TV-Existenz gebührend zu feiern, überträgt der Spartensender RTLplus am Freitag, 1. Februar, 20.15 Uhr, eine vierstündige Liveshow unter dem Motto „35 Jahre RTLplus - Der große Kultabend“ - moderiert von Angela Finger-Erben und Wolfram Kons.

Geladen sind natürlich etliche Gäste, die über ihre Mitwirkung an RTL-Formaten maßgeblich zum Erfolg des Senders beigetragen haben. So haben unter anderem Ulla Kock am Brink („Die 100.000 Mark Show“), Wolfgang Bahro („GZSZ“), Katy Karrenbauer („Hinter Gittern - Der Frauenknast“), Ulrike von der Groeben („RTL aktuell“) und Marijke Amado („Mini Playback Show“) ihre Teilnahme bestätigt. Neben Gesprächen, Highlight-Clips und Anekdoten dürfen sich die Zuschauer noch auf ein besonderes Schmankerl freuen: Passend zum Nostalgie-Faktor endet die Live-Show mit einem großen Tortenwerfen - exakt so wie früher im TV-Klassiker „Alles nichts oder“ mit Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen. Kaum verwunderlich, dass RTLplus im Anschluss alte Folgen des Show-Formats zum Ausklingen des Abends ausstrahlt.

Die Torte darf nicht fehlen: Angela Finger-Erben und Wolfram Kons erinnern zum Ende der Live-Show noch mal an "Alles nichts oder" und lassen ihre gesichter sich als Torten-Zielscheiben zweckentfremden. (TVNOW / Guido Engels)

Zahlreiche Wegbegleiter haben bereits im Vorfeld ihre Glückwünsche ausgesprochen. So sagt beispielsweise Nachrichten-Koryphäe Peter Kloeppel: „Ich betrachte es als großes Geschenk, die Möglichkeit gehabt zu haben, so nah an der Entwicklung von RTL dabei sein zu dürfen: vom 'Garagenfernsehen' in Luxemburg zum bedeutendsten Privatsender in Deutschland.“ Und TV-Urgestein Werner Schulze-Erdel fügt an: „Ich war glücklich schon 1986 in Luxemburg dabei gewesen zu sein. Es war damals alles so erfrischend anders! Ich gratuliere RTL herzlich - verbunden mit dem Wunsch - auch in Zukunft erfrischend anders zu sein!“