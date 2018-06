Mit der ersten "Life is Strange"-Staffel hat sich der angeschlagene Entwickler Dontnod vor drei Jahren gerettet. Das fünfteilige Adventure folgte dem Serien- und Erzählkonzept der Telltale-Spiele. (Dontnod / Square Enix)

Vor drei Jahren landete das französische Studio Dontnod mit „Life is Strange“ einen Überraschungshit: Das fünfteilige Adventure um die beiden Teenager-Mädchen Max und Chloe folgte dem „Adventure Light“-Prinzip von „Walking Dead“-Macher Telltale und setzt ebenso wie die Amerikaner auf das Publishing-Konzept der interaktiven Serie. Fünf Episoden lang traf Heldin Max Entscheidungen in Multiple-Choice-Dialogen und knackte seichte Puzzles, bis man am Ende eine von zwei möglichen Abspann-Sequenzen bewundern durfte - entweder mit dramatischen Folge für die beiden Freundinnen oder aber für die Bewohner ihrer Heimatstadt Arcadia Bay.

Mit dem über Square Enix veröffentlichten Fünfteiler konnte das zuvor schwer angeschlagene Studio den Flop seines Kampfspiel-Blockbusters „Remember Me“ kompensieren. Kaum verwunderlich also, dass der Hit jetzt fortgesetzt wird: Die zweite Staffel von „Life is Strange“ soll ebenfalls fünf Folgen bekommen und bereits am 27. September für PC, PS4 sowie Xbox One erscheinen.

Multiple-Choice-Dialoge, große Gefühle und ein Hauch von Mystery: Mit "Life is Strange 2" setzt Dontnod am 27. September seinen Erfolg von 2015 fort. (Dontnod / Square Enix)

Ob sich die neuen Ereignisse wieder um Max, Chloe und Arcadia Bay drehen, wurde bisher nicht verraten. Ebenso unklar ist, ob eines der beiden möglichen Enden aus der ersten Staffel als gegeben vorausgesetzt wird oder ob jede Abspann-Sequenz in einem eigenen Erzählstrang resultiert.

Vielleicht wird das Ende der ersten Staffel aber auch in „Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit“ aufgearbeitet. Diese eigenständige, bereits bei der E3 präsentierte Episode soll wohl als eine Art Bindeglied zwischen beiden Staffeln fungieren. „Captain Spirit“ steht schon jetzt kostenlos für PC, PS4 und Xbox One zum Download bereit.