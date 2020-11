Zehn Staffeln in zehn Jahren umfasste die Serie "Friends". Von links: Joey (Matt LeBlanc), Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow) und Ross (David Schwimmer). (Getty Images / Pressemitteilung)

Gute Nachricht für alle „Friends“-Fans: Das Reunion-Special der US-amerikanischen Sitcom wird doch noch stattfinden, und zwar in nicht allzu weiter Zukunft: Bereits im März 2021 sollen die Stars der Serie für ein Wiedersehen zusammenkommen. Das teilte Matthew Perry via Twitter mit. Am Donnerstag schrieb der 51-jährige, der in der Serie die Figur Chandler Bing spielte: „Die Friends-Reunion wird auf Anfang März verschoben. Sieht so aus, als stünde uns ein arbeitsreiches Jahr bevor. Und so gefällt es mir!“

Das Wiedersehen mit den alten Serien-Stars war ursprünglich für Mai 2020 geplant. Bereits im Februar hatte HBO Max die Idee erstmals publik gemacht. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Premiere jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Nach wie vor soll das Special, an dem neben Perry auch die Schauspieler Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer teilnehmen, auf der Original-Bühne im kalifornischen Burbank gedreht werden. Wie in der alten Serie soll es zudem ein Live-Publikum geben.