Ordnet beim Länderspiel gegen Tschechien die Leistung der DFB-Elf ein: Ex-Kapitän Michael Ballack. (2019 Getty Images/Emilio Andreoli)

Fliegender Wechsel bei RTL: Nachdem Lukas Podolski beim Unentschieden gegen die Türkei als Experte im Einsatz war, ist beim anstehenden Freundschaftsspiel gegen Tschechien ein weiterer Ex-DFB-Profi für den Kölner Sender im Einsatz. An der Seite von Laura Wontorra wird kein Geringerer als Michael Ballack die Leistung der Löw-Elf einordnen. Zwischen 1999 und 2010 stand der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft 98 Mal im DFB-Dress auf dem Platz.

Bevor es am Mittwoch, 11. November, um 20.45 Uhr in der Arena in Leipzig für die Mannen von Bundestrainer Jogi Löw darum geht, sich für die anstehenden Spiele der Nations League in Form zu bringen, wies Ballack auf die traditionsreiche Geschichte des Duells gegen Tschechien hin: „Die Partie Deutschland gegen Tschechien ist nicht zuletzt durch den deutschen EM-Sieg 1996 ein Duell mit einer ganz besonderen Historie.“ Außerdem zeigte er sich voller Vorfreude auf seinen Einsatz als TV-Experte und hoffte „auf ein spannendes Spiel“.