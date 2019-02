Die Zuschauerzahlen sinken: Karl-Heinz Rummenigge macht sich Sorgen um die Vermarktungserlöse aus der Champions League. Er fordert ein Umdenken für die nächste TV-Rechteperiode. (Vincenzo Lombardo/Getty Images)

Seit dieser Spielzeit ist die Champions League in Deutschland exklusiv Pay-TV-Zuschauern vorbehalten. Sky und als Sublizenznehmer DAZN übertragen sämtliche Partien der so apostrophierten „Königsklasse“. In Sachen Reichweite blieb der lukrative Rechte-Deal nicht ohne Folgen: Die Zuschauerzahlen sanken um 84 Prozent, seit das ZDF keine Spiele mehr überträgt. Was viele Fans ärgert, treibt einem der wichtigsten Fußallfunktionäre Deutschlands die Sorgenfalten auf die Stirn: In einem Interview mit „Sport Bild“ hat sich Karl-Heinz Rummenigge für eine zeitnahe Rückkehr der Champions League ins Free-TV ausgesprochen.

„Wir müssen bei der UEFA alles in die Waagschale legen, damit in Deutschland ab der nächsten Rechteperiode wieder mindestens ein Live-Spiel, idealerweise ein Topspiel, im Free-TV zu sehen ist“, forderte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München mit Nachdruck. Dies sei im Interesse der Fans, und das müsse man stärker berücksichtigen, argumentiert Rummenigge. Er habe immer gewarnt: „Wir sind nicht in England, wo die Spiele schon seit Jahr und Tag exklusiv im Pay-TV laufen, oder in Spanien. Wir haben eine andere Fußball-Kultur, und der sollte man Rechnung tragen.“

Wenn der FC Bayern (hier: David Alaba, links) in der Champions League antritt, schauen in Deutschland nur noch Pay-TV-Abonnenten zu. (Paul Gilham / Getty Images)

„Der Mix aus Pay- und Free-TV muss stimmen“

Doch nicht nur die Fußball-Kultur und das Fan-Wohl liegen dem Boss des Rekordmeisters am Herzen. Er fürchtet auch finanzielle Einbußen für die Klubs. „Das Pay-TV ist der größte Zahler in der Fernsehvermarktung, aber man darf dennoch nicht vergessen: Die Sponsoring-Verträge in der Champions League sind auch sehr gut dotiert.“ Die würden aber bei einem Zuschauerrückgang von 84 Prozent in Deutschland „nicht mehr ausreichend bedient“, beklagt der 63-Jährige. Rummenigge: „Der Mix aus Pay- und Free-TV muss stimmen, sonst besteht die Gefahr, dass sich die Champions League mittelfristig selbst einen Schaden beim Sponsoring zufügt.“

Ausgebootet: Das ZDF hat seit dieser Spielzeit keine Übertragungsrechte mehr an der Champions League. (ZDF / Marianne Müller)

Möglich ist eine Neuvergabe der Übertragungsrechte allerdings erst für den Zeitraum 2021 bis 2024. Bis dahin teilen sich Sky und der gleichfalls Abo-basierte Streaminganbieter DAZN die deutschen Übertragungsrechte nach einem überaus komplizierten Verteilungsschlüssel. Das Kalkül, im Gegenzug für exponentiell gestiegene Rechtekosten mehr Abonnenten anlocken zu können, ging zumindest für Sky bisher allerdings kaum auf. Die Einschaltquoten stiegen im Vergleich zur Vorsaison nicht signifikant. Zudem hat sich die Monopolkommission mit einem Gutachten an das Bundeskartellamt gewandt, wonach die getroffene Vereinbarung mit der UEFA auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen sei.