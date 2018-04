"Spider-Man" scheint ein Spektakel sondergleichen zu werden. (2018 Marvel)

Peter Parker zwängt sich zum ersten Mal für eine ernstzunehmende Videospiel-Umsetzung ins Spinnen-Kostüm: „Spider-Man“ von „Ratchet & Clank“-Entwickler Insomniac will dem Helden-Teenager verblüffend echtes 3D-Leben einhauchen und verspricht trotz eines riesigen Schauplatzes ein filmreifes Spielerlebnis.

Nun hat das Studio einen Veröffentlichungstermin für das kommende PS4-Spektakel bekannt gegeben: Demnach schwingt sich „Spider-Man“ am 7. September in die Händlerregale - und das in mannigfaltigen Ausführungen. Neben der „Standard Edition“ wird es noch eine „Digital Deluxe Edition“ inklusive des ersten DLC „The City That Never Sleeps“ geben. Etwas handfester: die „Collectors Edition“, die zusätzlich eine Spider-Man-Sammelfigur sowie ein Metal-Case für das Spiel enthält.

In den Straßen New Yorks einfach mal abhängen. (2018 Marvel)

Der Ankündigungstermin ist wohl nicht zufällig gewählt: Am 26. April kommt der neue „Avengers“-Film „Infinity War“ in die Kinos, in dem Spider-Man eine tragende Rolle spielen wird.