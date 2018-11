Dass sie eine Nummer größer denken als andere Bands, stellten Rammstein schon mehrfach unter Beweis. Jetzt brach zeitweise auch der Ticketverkauf für ihre Europatour zusammen. (Guido Karp / Universal)

Das Ticket-Chaos aufgrund der riesengroßen Nachfrage zur kommenden Rammstein-Tour 2019 nimmt kein Ende. Nachdem bereits der Vorverkauf für die exklusiven Tickets wegen hoher Anfragen gestoppt werden musste, begann nun auch der offiziellen Kartenverkauf mit dem Zusammenbruch des Kartensystems. Die Internet-Seite des Anbieters Eventim musste vermelden: „Aufgrund einer Vielzahl zeitgleicher Anfragen an unsere Systeme befinden Sie sich kurzzeitig im Warteraum.“

Einige Fans der legendären Band äußerten sich über das Chaos enttäuscht und wütend, viele waren einfach nur froh, es geschafft zu haben: „Nach zwei Stunden 'Projekt' Rammstein erfolgreich abgeschlossen“, hieß es da, und dort stand zu lesen: „Ich bin mit meinen Nerven am Ende“. Währenddessen kündigten Rammstein aufgrund der gigantischen Nachfrage ein Zusatzkonzert an: Am 9. Juni spielen die Heavyrocker eine weitere Show im Münchner Olympiastadion.

Für 2019 sind insgesamt 28 Shows geplant. Zehn davon sind in Deutschland angekündigt. Los geht's am 27. Mai in der Gelsenkirchener Veltins Arena. Ein Zusatzkonzert wurde nun kurzfristig für den 9. Juni in München angesetzt. (obs / MCT Agentur GmbH / Olaf Heine)

Im Rahmen der Europatour, die am 27. Mai in der Gelsenkirchener Veltins Arena startet, spielen Rammstein nun insgesamt 28 Konzerte in 24 verschiedenen Städten. In Deutschland stehen die Rocker insgesamt für zehn Auftritte auf der Bühne. Noch rechtzeitig zum Tourstart soll im Frühjahr 2019 ein neues Album der Band erscheinen. Es wäre die erste Platte seit „Liebe ist für alle da“ 2009.

27.05.2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

28.05.2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

08.06.2019 München, Olympiastadion

09.09.2019 München, Olympiastadion

12.06.2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

13.06.2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16.06.2019 Rostock, Ostseestadion

22.06.2019 Berlin, Olympiastadion

02.07.2019 Hannover, HDI Arena

13.07.2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena