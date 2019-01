Mirja Boes (links) und Sina Tkotsch glänzen erneut als "Beste Schwestern". (MG RTL D / Guido Engels)

„Der Lehrer“ und „Magda macht das schon!“ gingen bereits vor zwei Wochen in neue Staffeln. Nun dürfen auch Mirja Boes und Sina Tkotsch als „Beste Schwestern“ Eva und Toni wieder für beste Serienunterhaltung auf RTL sorgen. Aufgrund der guten bis sehr guten Einschaltquoten aus dem Vorjahr (bis zu 20 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe) entschloss sich der Kölner Privatsender, sein sympathisches und eigenproduziertes Sitcom-Format um zehn Folgen zu verlängern. Erneut wird der Zuschauer Zeuge, wie sich das ungleiche Team permanent kabbelt - und schlussendlich wieder zusammenrauft. Denn die Lebensplanung der verantwortungsbewussten und strukturierten Tierpflegerin Eva unterscheidet sich grundlegend von der ihrer chaotischen und arbeitslosen kleinen Schwester Toni. Für allerlei komische Situationen ist also auch in Season zwei wieder bestens gesorgt!

Gleich in Folge eins startet die Serie wieder voll durch: Eva wirft Toni vor, dass sie den Tierpfleger Daniel (Patrick Kalupa) nur zur Triebbefriedigung braucht - von echten Gefühlen könne bei den beiden ja keine Rede sein! Empört über die Äußerungen der großen Schwester will Toni ihr beweisen, dass Daniel und sie auch „richtig“ daten können. Allerdings mündet dieser Versuch in eine Katastrophe - zu unterschiedlich sind die Ansichten der beiden, insbesondere in puncto Familienplanung. Vielleicht bringt sie ja der neue Job an der Schule ihrer Nichte auf andere Gedanken ...

Diese beiden stehen zu Beginn von Staffel zwei auf Kriegsfuß: Dr. Kratzke (Martin Gruber) und Tierpflegerin Eva (Mirja Boes). (MG RTL D / Guido Engels)

Derweil hat Eva auf der Arbeit allen Grund, wütend zu sein: Der neue Tierarzt Dr. Kratzke (Martin Gruber) hat ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie er den Zoobetrieb umkrempeln möchte. Das wiederum passt Eva überhaupt nicht in den Kram. So darf sie zum ersten Mal seit Jahren nicht als verkleidete „Eisbärenprinzessin“ für Kinderunterhaltung sorgen. Doch da hat der Neue die Rechnung ohne seine auf Krawall gebürstete Tierpflegerin gemacht!

Die 21.45 Uhr-Positionierung des Comedy-Formats entpuppt sich mal wieder als clevererer Schachzug von RTL. Denn was könnte genialer sein, als eine Comedy mit einem Zoo als wichtigem Handlungsort direkt vor einer neuen täglichen Folge des „Dschungelcamps“ einzuplanen?