Statt wegen Nebels über dem Zielflughafen den nächstgelegenen Umleitungsairport anzusteuern, ist eine Ryanair-Maschine rund 800 Kilometer weitergeflogen. (Silas Stein/dpa)

Eigentlich sollte es für knapp 200 Ryanair-Passagiere nur ein dreistündiger Flug in die griechische Hafenstadt Thessaloniki werden, doch stattdessen erwartete sie eine 24-stündige Odyssee über die Balkanhalbinsel. Das berichtet stern.de.

Demnach startete der Flieger am Freitagabend in London-Stansted, änderte dann aber knapp 200 Kilometer vor Thessaloniki aufgrund von Nebel über der Stadt die Flugrichtung. Das nächstgelegene Umleitungsziel wäre Skopje in Mazedonien gewesen, doch der Pilot flog weiter und landete die Maschine schließlich in Timisoara, im Nordwesten Rumäniens – rund 800 Kilometer von Thessaloniki entfernt.

Von dort aus – berichten die gestrandeten Passagiere – habe ihnen die Billig-Airline eine einzige Option angeboten, um an ihr geplantes Ziel zu gelangen: eine 18-stündige Busfahrt, die noch dazu von einem einzigen Busfahrer durchgeführt werden sollte. Rund die Hälfte der Fluggäste verzichtete auf diese Möglichkeit und nächtigte stattdessen am Flughafen. Die griechische Regierung schickte schließlich ein Flugzeug der Fluggesellschaft "Aegean Airlines" nach Rumänien, mit dem sie ihr Ziel mit fast 24-stündiger Verspätung erreichten.

Übrigens: Das Vorgehen der Airline entspricht den Ryanair-Regeln. In den Allgemeinen Beförderungsbedingungen des Billigfliegers heißt es: "Wenn wir aus Gründen, die sich unserer Kontrolle entziehen, nicht in der Lage sind, auf dem Zielflughafen zu landen, und umgeleitet werden, um auf einem anderen Zielflughafen zu landen, gilt die Luftbeförderung als beendet, wenn das Flugzeug auf diesem anderen Zielflughafen landet. [...] Wir werden in diesem Fall jedoch einen alternativen Transport organisieren, [...] um Sie ohne zusätzliche Kosten an den Zielort zu bringen." (var)