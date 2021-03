James Bond (Sean Connery) soll den Superverbrecher Blofeld aufhalten, der die Weltherrschaft an sich reißen will. (TVNOW / 1967 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.)

Es ist der klassische Bond-Konflikt: Amerikanische und russische Raumschiffe werden spektakulär im All gekapert. Die Supermächte verdächtigen sich gegenseitig. Einzig der britische Geheimdienst hat einen unsichtbaren Dritten in Verdacht, die Spur führt nach Japan. Um ungestört ermitteln zu können, stirbt Topagent 007 (Sean Connery) den Scheintod. „Man lebt nur zweimal“ (1967, Regie: Lewis Gilbert), nun mal wieder bei VOX im Programm, zählt zu den unterhaltsamsten und erfolgreichsten Abenteuern der Bond-Historie. Auch das Verdienst eines gebürtigen Berliners: Set-Designer Ken Adam entwarf mit einem zur Terrorzentrale umgebauten Vulkankrater sein Meisterstück.

Der 25. Teil der „James Bond“-Reihe mit dem Titel „Keine Zeit zu sterben“ soll voraussichtlich am 8. Oktober in die Kinos kommen. In die Rolle des Geheimagenten schlüpft zum fünften und letzten Mal Schauspieler Daniel Craig. Wer danach 007 verkörpern wird, steht noch nicht fest.