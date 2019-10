Sasha verrät: So romantisch war die Trauung von Heidi Klum und Tom Kaulitz

Sasha verrät bei "Grill den Henssler" Details über die Klumlitz-Hochzeit. (TVNOW / Frank W. Hempel)

Es war die Hochzeit des Jahres: Am 3. August 2019 heirateten Topmodel Heidi Klum und Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz. Wider Erwarten lud das Promi-Paar damals fast nur Familienmitglieder und Freunde ein. Einer der Gäste war Sasha - und der hatte eine ganz besondere Aufgabe. Romantische Details zur „Klumlitz-Hochzeit“ verrät der Sänger in der Auftaktfolge der neuen Staffel von „Grill den Henssler“, die am Sonntag, 27. Oktober, ab 20.15 Uhr bei VOX zu sehen sein wird.

Während Sasha das Hauptgericht zubereitet, entlockt Moderatorin Annie Hoffmann dem 47-Jährigen schöne Erinnerungen an die Sommersause auf Capri: „Es war eine sehr schöne Hochzeit, sehr familiär, sehr romantisch. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein.“ Doch Sasha war nicht einfach nur Gast. Heidi Klum und Tom Kaulitz hatten sich ein Lied für ihren Hochzeitstanz von ihm gewünscht: „Du fängst mich ein“ - „ein Song, den ich für meine Frau geschrieben habe“, verrät Sasha, den der Auftritt bei der Trauung nicht kaltließ: „Ich weiß, dass der Song ihnen was bedeutet, deswegen war es noch mal ein bisschen aufregender. Gerade weil es der Hochzeitstanz war - da war ich schon sehr angespannt.“

Heidi Klum und Tom Kaulitz gaben sich im August das Ja-Wort. Wie es bei ihrer Trauung zuging, verriet nun einer der Hochzeitsgäste. (2019 Getty Images)

Auf einen kühlen Kopf kam es hingegen bei „Grill den Henssler“ im Koch-Wettkampf gegen Steffen Henssler an. Neben Sasha stehen in der Auftaktfolge GZSZ-Star Valentina Pahde und Ex-Fußballer Mario Basler am Herd. In den weiteren Folgen kochen unter anderem Willi Herren, Barbara Becker und Vanessa Mai. Insgesamt fünf Folgen strahlt VOX immer sonntags um 20.15 Uhr aus.