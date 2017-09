Das Autofahren war Frauen in Saudi-Arabien bisher verboten. (dpa)

Das islamisch-konservative Saudi-Arabien will Frauen in Zukunft das Autofahren erlauben. König Salman habe die Regierung angewiesen, Regularien zu erarbeiten, nach denen sowohl Männern als auch Frauen Fahrerlaubnisse erteilt werden sollen, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der staatlichen saudischen Presseagentur SPA. Saudi-Arabien ist bislang das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht alleine Autofahren dürfen.

In der Vergangenheit waren häufiger Frauen vorübergehend festgenommen worden, wenn sie von der Polizei am Steuer erwischt worden waren. Der konservative islamische Klerus hatte sich beharrlich gegen jede Lockerung des Fahrverbots für Frauen ausgesprochen.

Ein hochrangiges Komitee verschiedener Ministerien soll jetzt die Neuerung prüfen. Dabei gehe es auch um die negativen Auswirkungen, die es mit sich bringe, Frauen nicht fahren zu lassen, hieß es in der Mitteilung der SPA. Auch die positiven Aspekte, die diese Entwicklung mit sich bringe, seien berücksichtigt worden. Der Staat als Hüter der Werte werde weiter die Sicherheit der Gesellschaft garantieren.

Die Reform soll bis Juni 2018 umgesetzt werden, berichtet "Spiegel Online".

Bereits vor einigen Jahren gab es Berichte darüber, dass das Fahrverbot gelockert werden sollte. Allerdings sollten zuvor sehr viele Vorkehrungen getroffen werden. Die Frauen müssten zudem über 30 Jahre alt sein, hieß es damals. Sie benötigten die Zustimmung eines männlichen Verwandten, müssten sich konservativ kleiden und dürften nicht nach 20 Uhr fahren. (ech/dpa)