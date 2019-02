In "Murot und das Murmeltier" greift der Kommissar (Ulrich Tukur, links, mit Jens Wawrczeck) zu etwas unkonventionelleren Methoden. Den Zuschauern über 50 scheint das nicht zu gefallen. (HR / Bettina Müller)

Es sind dürftige Zahlen, welche die Quotenmessung für den gestrigen Sonntagskrimi ausweist. Zumindest für erfolgsverwöhnte „Tatort“-Maßstäbe. 6,88 Millionen Zuschauer schalteten die außergewöhnliche Folge „Murot und das Murmeltier“ ein. Das ist nahe am MInusrekord für eine Episode mit Ulrich Tukur als Kommissar Felix Murot. Allerdings zeigen die Zuschauerzahlen auch: Die an den Komödienklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“ angelehnte Zeitschleifen-Groteske, war in einer Altersklasse überraschend erfolgreich.

Den jungen Zuschauern hat das „Murmeltier“-Experiment, in dem Kommissar Felix Murot immer wieder den gleichen tödlich endenden Einsatz durchlebt, offenbar gefallen. 2,38 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen den hessischen „Tatort“, womit der Krimi vergleichsweise viele junge Leute vor den Fernseher lockte. Ein ganz anderes Bild in der Alterklasse ab 50: Hier schalteten etliche Zuschauer ab, um oder gar nicht erst ein. Die Frage: „Wie experimentell darf ein Tatort sein?“ - sie ist offenbar auch eine Generationenfrage.

Anfangs ist er noch siegesgewiss: Felix Murot (Ulrich Tukur) will eine Geiselnahme in einer Bankfiliale unblutig beenden. Dafür braucht er mehrere Anläufe. (HR / Bettina Müller)

Netz-Reaktionen: von „großartig“ bis „beschämend“

Der Eindruck verfestigt sich mit Blick auf die Zuschauer-Reaktionen im Netz. „FAZ“-Redakteur Oliver Georgi etwa twitterte überschwänglich: „Ein großartiger Tatort war das mit dem Murmeltier-Murot. Mit ihren experimentellen, mutigen, ganz undeutsch-selbstironischen Filmen haben sich die HR-Fernsehen-Kollegen eine Ausnahmestellung erarbeitet - nicht nur im Tatort-Kosmos.“ CDU-Politikerin Marina Carl sah das anders: „Also wer heute zum ersten Mal einen Tatort sieht, der muss doch denken, dass alle Tatort-Fans einen Knall haben, wenn sie über die guten Storys reden, die ihm seinen guten Ruf verschafft haben. Heute schäme ich mich glatt dafür, seit vielen Jahren so ein Tatort-Fan zu sein.“

Ulrich Tukur erlebt als Zeitschleifenkommissar im "Tatort: Murot und das Murmeltier" immer wieder den gleichen Tag. (HR / Bettina Müller)

Andere nahmen das Ganze mit einer Prise Humor - wie dieser User: „Wiederholungen bei den Öffentlich-Rechtlichen ist man ja gewohnt - aber im Minutentakt - das ist eine neue Qualität.“