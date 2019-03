Der Rundfunkbeitrag beträgt derzeit 17,50 Euro pro Monat für eine Wohnung. Mehr als 17,98 Euro sollte er laut Staatsminister Rainer Robra nicht übersteigen. (Peter Macdiarmid/Getty Images)

Mit den geplanten 17,98 Euro stoße der Rundfunkbeitrag an eine Obergrenze: Rainer Robra, Staatskanzlei-Chef von Sachsen-Anhalt, stellt sich im Interview mit dem „Tagesspiegel“ klar gegen eine weitere Erhöhung. Der mit hoher Wahrscheinlichkeit ab 2021 angedachte Beitrag stelle in seinem Bundesland eine „Schallmauer“ dar, so der CDU-Politiker.

„Es stimmt schon, dass die Preissensibilität im Osten generell und mit Blick auf den Rundfunkbeitrag deutlich höher ist“, erklärte der Staatsminister. Es werde deshalb „keinen 'stairway to heaven' für die Anstalten geben“. Robra forderte: „Der Spar- und Effizienzdruck muss erhalten bleiben.“

Sachsen-Anhalts Staatskanzlei-Chef Rainer Robra, hier rechts, sieht mit dem geplanten Rundfunkbeitrag von 17,98 Euro eine "Schallmauer" erreicht. (Getty Images)

Weiter kritisierte Robra die Öffentlich-Rechtlichen hinsichtlich der Berichterstattung über Ostdeutschland: „Zugleich gibt es unverändert ein Missverhältnis in der Wahrnehmung und Darstellung der Lebenswelten in Ost und West durch die öffentlich-rechtlichen Programme. Da hat es zweifelsohne Verbesserungen in Nachrichten, Dokumentationen und fiktionalen Produktionen gegeben, aber wir sind längst noch nicht da, wo wir sein sollten.“

Bereits von 2013 bis 2015 hatte der Rundfunkbeitrag bei 17,98 Euro gelegen. Im April 2015 wurde er auf 17,50 Euro monatlich gesenkt und ist seither unverändert.