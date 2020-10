Der Schauspieler Herbert Feuerstein ist im Alter von 83 Jahren gestorben. (Stephanie Pilick/DPA)

Der Satiriker und Schauspieler Herbert Feuerstein ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren in Erftstadt bei Köln, wie sein Haussender WDR am Mittwoch mitteilte. WDR-Intendant Tom Buhrow sagte am Mittwoch: „Wir bedanken uns bei Herbert Feuerstein nicht nur für "Schmidteinander", eine Kult-Show, die Fernsehgeschichte geschrieben hat und vieles verändert hat. Sondern auch für seinen klugen Humor, seine herrliche Albernheit, den intelligent durchdachten Anarchismus und viele, viele höchst unterhaltsame Fernseh- und Hörfunkstunden. So oft hat er uns zum Lachen gebracht. Heute sind wir traurig."

Feuerstein wurde 1937 im österreichischen Zell am See geboren und arbeitete zunächst als Journalist. 20 Jahre lang war er Macher und Chefredakteur des deutschen „MAD“-Magazins.