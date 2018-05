Schauspieler Wolfgang Völz mit der Figur Käpt'n Blaubär, der er seine Stimme verlieh. (dpa)

Der Schauspieler Wolfgang Völz ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Nach dpa-Informationen starb er am Mittwoch. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet. Völz stand für mehr als 600 Fernseh- und rund 150 Kinofilme vor der Kamera.

Völz war Mitglied der "Raumpatrouille Orion", der Butler in der ARD-Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre" und Sir John in den Edgar-Wallace-Parodien "Der Wixxer" und "Neues vom Wixxer". Als Synchronsprecher lieh er seine markante Stimme Stars wie Walter Matthau, Peter Ustinov und Mel Brooks. Kindern war Völz als die Stimme von Käpt'n Blaubär aus der "Sendung mit der Maus" bekannt.

Völz wurde am 16. August 1930 in Danzig geboren. Schon als Kind spielte er gern Theater, machte aber zunächst eine Bäckerlehre. In Hannover nahm Völz später Schauspielunterricht. Als Page in Schillers "Don Carlos" gab er 1950 am Landestheater Hannover sein Bühnendebüt. Es folgten Engagements an Theatern in ganz Deutschland.

1954 schloss sich der für sein komisches Talent berühmte Völz dem Kabarettensemble "Stachelschweine" in Berlin an. In den 60er Jahren begann seine Fernsehkarriere mit Gastauftritten in zwei Folgen von Jürgen Rolands Krimiserie "Stahlnetz". Mit Heinz Rühmann war er in "Charleys Tante" zu sehen.

In dem deutschen Science-Fiction-Klassiker "Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion" trat Völz dann als Leutnant Mario de Monti auf. (dpa)