Bibiana Steinhaus musste während des Spiels den Kölner Trainer Stefan Ruthenbeck auf die Tribüne schicken. Eine Szene, die es wohl nicht ins iranische Fernsehen geschafft hat. (dpa)

Vergangenes Wochenende spielte der 1. FC Köln gegen den FC Bayern München. Ein Spiel, das auch im iranischen Fernsehen zu sehen war - allerdings etwas anders als im deutschen. Die Iraner sind richtig fußballverrückt. Deswegen werden dort auch Spiele aus der deutschen Liga übertragen.

Wonach die Iraner bisher allerdings nicht verrückt sind: Frauen in Fußballstadien. Die sind dort bisher nicht zugelassen. Als also Bibiana Steinhaus, die erste Schiedsrichterin, die in der ersten Bundesliga pfeifen darf, die Unparteiische des Köln-Bayern-Spiels war, kam das iranische Staatsfernsehen in die Bredouille. Steinhaus war schließlich nicht nur im Stadion, sondern auch in etlichen Nahaufnahmen ohne Kopftuch zu sehen, wenn eine Entscheidung getroffen werden musste.

Also ging das iranische Fernsehen jedes Mal in eine totale Einstellung oder zeigte Zuschauer, wenn Steinhaus aktiv war. Die ARD-Iran-Korrespondentin Natalie Amiri schrieb dazu auf Twitter: "Es war ein anstrengendes Spiel für die Zensurmeister im #Iran."