Thomas Prenn (Mitte) spielt in "Damian" einen der faszinierendsten Verdächtigen der "Tatort"-Geschichte. (SWR / Benoit Linder)

Nein, Hans-Jochen Wagner hat den „Tatort“ nicht verlassen. Sein Kommissar Friedemann Berg, so wird gleich zu Beginn des dritten Schwarzwald-„Tatorts“ erklärt, habe sich beim Skifahren das Bein gebrochen. Tatsächlich musste Schauspieler Wagner im Frühjahr die Dreharbeiten zum Film „Damian“ wegen einer Viruserkrankung abbrechen - zum ersten Mal übrigens in der Geschichte des Sonntagskrimis. Im kommenden Frühjahr kehrt er im „Tatort: Für immer und dich“ auch schon wieder zurück. Noch aber muss Franziska Tobler (Eva Löbau) mit dem Ersatz-Kommissar Luka Weber (Carlo Ljubek) Vorlieb nehmen. Was nicht weiter stört. Denn einer stiehlt im Film von Stefan Schaller sowieso allen die Show: der erst 24-jährige Südtiroler Thomas Prenn.

Prenn ist einer, dessen Name man sich merken sollte. Sein Gesicht sowieso, aber das kann man nach diesen 90 intensiven Minuten eh kaum mehr vergessen. Der Nachwuchsdarsteller, der eben erst sein Schauspielstudium in Berlin beendet hat, spielt einen hochgradig verstörten (und verstörenden) jungen Mann namens Damian Rombach. Damian wird von der Polizei verhört, nachdem er in Unterhose und T-Shirt durch einen Wald gelaufen war, ganz in der Nähe eines Tatorts. Eine Leiche wurde hier in einer abgebrannten Hütte entdeckt, unweit nur eines anderen Tatorts mit zwei Toten - eine Tennislehrer und seine Schülerin.

Franziska Tobler (Eva Löbau) und Luka Weber (Carlo Ljubek) verhören den Jurastudenten Damian (Thomas Prenn, Mitte), der nachts im Wald aufgegriffen wurde. (SWR / Benoit Linder)

Mehrere Tage am Stück sind Tobler und Interimskommissar Weber dabei, beide Fälle in Zusammenhang zu bringen. Völlig übermüdet, ohne Schlaf, tingeln sie von Tatort zu Tatort, schleppen sich von Verhör zu Verhör. Zwischendrin nicken sie für ein paar Minuten gar ein. Was wie ein unwichtiges Detail erscheinen mag (oder eine nicht ganz abwegige Kritik an den Arbeitsbedingungen echter Ermittler) entpuppt sich in der allerletzten Minute des Films als so genialer wie schwer zu durchschauender Twist - ein Knall ohne Ankündigung, gewaltig zwar, aber so leise, dass man ihn kaum hört. Viel sei hier noch nicht verraten, nur so viel: Wahn und Wirklichkeit gehen in diesem „Tatort“ Hand in Hand.

Auch Damian kann nicht unterscheiden zwischen dem, was ist, und dem, was nur in seinem Kopf stattfindet. Immer weiter taucht das Drehbuch von Lars Hubrich und Stefan Schaller in die Psyche des jungen Studenten ein, der zunächst nur ein notorischer Lügner zu sein scheint; immer mehr aber werden seine schweren psychischen Probleme offenbar. Damian halluziniert, hört Stimmen, sieht Menschen, die es nicht gibt. Thomas Prenn spielt diesen komplexen Charakter mit einer Intensität, der man sich nicht entziehen kann - eine derartige Schauspielleistung darf man in deutschen Fernsehen selten miterleben.

Bauarbeiter Peter Trelkovsky (Johann von Bülow) steht auf Damenunterwäsche. Aber ist er auch ein Mörder? (SWR / Benoit Linder)

Großes Kino auch Johann von Bülow als tatverdächiger Bauarbeiter Peter Trelkovsky. Trelkovsky hatte ein Auto gestohlen und in der Nähe des Fundorts des toten Tennislehrers und seiner Schülerin abgestellt. Auch er, wie der titelgebende Damian, ein seltsamer Charakter, der sich gerne in Damenwäsche kleidet und jede Woche um dieselbe Uhrzeit eine Gelegenheitsprostituierte besucht, deren Mann während des Vollzugs des Akts butterbrotessend vor der Tür des Einfamilienhauses wartet. Ein Kuriositätenkabinett, möchte man meinen - in diesem großartig inszenierten „Tatort“ aber vielmehr ein Blick in menschliche Abgründe.

„Samstag ist Gartentag“, sagt einer der Verdächtigen einmal zu den müden Kommissaren, die sich gegenseitig mit Koffeinbonbons vorm Wegdämmern bewahren. Abgründe mögen zwar auch im Reihenhaus lauern mit seinem penibel gepflegten Rasen, vor allem aber verstecken sie sich im Kopf, tief drinnen, wo man sie nicht vermutet. Beunruhigend ist beides.