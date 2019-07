Innerhalb von wenigen Minuten waren die Karten für das Open-Air-Event "Kaisermania" ausverkauft. Der MDR widmet Roland Kaiser anlässlich der Live-Übertragung einen ganzen Tag. (MDR/Stephan Flad)

Roland Kaiser gehört mit über 90 Millionen Tonträgern zu den erfolgreichsten Schlagersängern im deutschsprachigen Raum. Grund genug für den MDR, einen „Kaiser-Tag“ auszurufen. Wenn am 3. August das „Kaisermania“-Konzert des 67-Jährigen am Dresdner Elbufer live im MDR-Fernsehen übertragen wird, ist das nur der Höhepunkt eines ganzen Tages voller Programm um den beliebten Sänger.

Bereits am Mittag wird der Sender den Countdown starten und mit Sondersendungen auf die Abendveranstaltung einstimmen. Unterbrochen werden die Sendungen immer wieder von Moderator Peter Imhof und Reporterin Gesine Schöps, die hinter die Kulissen der TV-Übertragung blicken werden. Auch Roland Kaiser selbst wird sich natürlich zu Wort melden und kurz vor der Show über die einzigartige Stimmung in Dresden sprechen. Bereits am Freitag wird Kaiser in der MDR-Sendung „Gäste zum Kaffee“ zu Gast sein.

Alle Sendetermine im Überblick:

Freitag, 2. August 2019: 16.30 Uhr Roland Kaiser bei „Gäste zum Kaffee“ bei „MDR um 4“

Samstag, 3. August 2019: 13.00 - 18.00 Uhr Countdown Kaisermania, 19.50 Uhr Kaisermania 2019 live - der Countdown mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde, 20.15 Uhr Kaisermania 2019 live - das Konzert, 22.55 Uhr Kaisermania-Aftershow , 23.10 Uhr Kaisermania 2018 , 01.45 Uhr Alle lieben Kaiser! (Konzert vom März 2019).

Live vor Ort ist am Samstag auch das MDR-Online-Portal „Meine Schlagerwelt“ - diesmal mit einem besonderen Service: Wer mitsingen möchte, findet unter meine-schlagerwelt.de alle Songtexte des Konzerts. Schlagerherz, was willst du mehr!