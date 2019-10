"Alles funkelt" Alles glitzert" bei Florian Silbereisen. Der Moderator präsentiert ein weiteres Fest seiner "Schlagerbooom"-Shows. (ARD / JürgensTV / Dominik Beckmann)

Es riecht schon wieder nach einer Sensation - auch wenn man bisher natürlich noch gar nichts weiß. Im Vorfeld der „Schlagerboom“-Party, die mit rund 13.000 Zuschauern in der Dortmunder Westfalenhalle natürlich erneut ausverkauft sein wird, gab Gastgeber Florian Silbereisen den völlig Ahnungslosen. „Mir hat niemand etwas verraten. Ich weiß wirklich nicht, wer mich überraschen wird“, ließ der Moderator wissen. Basteln die Verantwortlichen der „Feste“-Shows, die seit nunmehr 25 Jahren Millionen an die Bildschirme locken, etwa an dem ganz großen Knallbonbon?

In der Schlagerbranche hält sich jedenfalls hartnäckig das Gerücht, dass Helene Fischer in der Eurovisionsliveshow auftreten könnte. Dann würde das Motto der diesjährigen Gute-Laune-Parade erst recht passen: „Alles funkelt! Alles glitzert!“ Denn: Silbereisen und Fischer sind seit ihrer schmerzhaften Trennung Ende vergangenen Jahres erst einmal wieder gemeinsam auf der Bühne gestanden: im Januar bei den „Schlagerchampions“.

Immer ein Garant für gute Stimmung: Andreas Gabalier. (Jan Hetfleisch/Getty Images)

Seitdem ist Funkstille! Nahrung erhalten die Spekulationen über einen gemeinsamen Auftritt aus der simplen Tatsache, dass Fischer derzeit sehr viel Zeit habe. Nur ein Termin ist fix. Ihre alljährliche Weihnachtsshow, zu sehen am Ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF, wird erst am Freitag, 13. Dezember, und Samstag, 14. Dezember, in Düsseldorf aufgezeichnet. Womöglich nutzt sie die Möglichkeit zum Einsingen eben gemeinsam mit ihrem Ex-Freund live im Ersten.

Doch auch ohne Fischer kann sich das bestellte musikalische Aufgebot für den „Schlagerboom“ absolut sehen lassen. Bestätigt sind Auftritte von unter anderem Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Oli. P, Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Pietro Lombardi und der Kelly Family. Schlagerherz, was willst du mehr?