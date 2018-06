Jürgen Marcus im Jahr 2006: Der Schlagersänger, der seine große Zeit in den 70-ern hatte, ist in München verstorben. (Andreas Rentz/Getty Images)

Trauer um Jürgen Marcus: Der Schlagerstar, der 1972 mit dem Lied „Eine Liebe ist wie ein neues Leben“ seinen größten Erfolg feierte, verstarb im Alter von 69 Jahren in München. Wie Nikolaus Fischer, der Lebensgefährte und Manager des Sängers mitteilte, erlag Marcus einer chronischen Lungenkrankheit. Fischer und Marcus waren seit 1995 ein Paar. Wenige Jahre zuvor hatte sich Jürgen Marcus als einer der ersten prominenten deutschen Musiker zu seiner Homosexualität bekannt. Das Paar lebte bis zuletzt gemeinsam in München.

Marcus, mit bürgerlichem Namen Jürgen Beumer, kam 1948 im nordrhein-westfälischen Herne zur Welt. Nach einer Ausbildung zum Schlosser feierte er ab Mitte der 60er-Jahre erste musikalische Erfolge, unter anderem als Ensemblemitglied in der deutschen Version des Musicals „Hair“. Zu Beginn der 70-er begann Marcus, mit Erfolgsproduzent Jack White zusammenzuarbeiten. Gemeinsam landete das Duo Hits wie „Du bist mein ganzes Leben“, „Nur Liebe zählt“ und schließlich 1972 „Eine Liebe ist wie ein neues Leben“.

Marcus litt seit Jahren an einer chronischen Lungenkrankheit, der er nun erlag. (Andreas Rentz/Getty Images)

Über mehrere Jahre galt Jürgen Marcus als einer der größten Stars der deutschen Schlagerszene, er hatte unzählige Auftritte in der „ZDF-Hitparade“ und in mehreren Kinoproduktionen. 1976 vertrat er Luxemburg beim Eurovision Song Contest mit einem auf Französisch gesungenen Chanson, erreichte allerdings nur Platz 14.

Mit den 70er-Jahren endete auch Marcus' Karriere-Hoch. Obwohl der Sänger bis wenige Jahre vor seinem Tod Musik machte, konnte er an seine einstigen Erfolge nicht mehr anknüpfen. 2002 erkrankte er an der Lungenkrankheit COPD, die zu den häufigsten Todesursachen weltweit zählt. Sein genauer Todestag ist derzeit nicht bekannt. Laut Marcus' Lebensgefährten soll der Sänger seinem Wunsch gemäß in aller Stille beigesetzt werden.