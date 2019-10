Vorne Kadavar, hinten das Dracula-Schloss: Auf "For The Dead Travel Fast" geht es gruselig zu! (Nuclear Blast)

Wenn eine Band sich für ein Albumcover vor dem Schloss Bran - allgemein bekannt als Dracula-Schloss - ablichten lässt, kann sich schon mal ein leichtes Unbehagen einstellen. Die drei Musiker von Kadavar, eigentlich in Berlin zu Hause, reisten höchstpersönlich nach Transsilvanien und ließen sich inspirieren zu einer Platte, welche die Geister längst vergangener Rockmusik-Tage beschwört. Der Titel des extrem unterhaltsamen fünften Kadavar-Albums: „For The Dead Travel Fast“.

Eröffnet wird das Werk mit einem Titel namens „The End“. Da ist es wieder, das Unbehagen. Und es breitet sich weiter aus, wenn Christoph „Lupus“ Lindemann die ersten Zeilen singt. „Are you my visitor tonight? Did you ignore the warning signs?“: Sofort wird klar, dass hier ein gefährliches und furchterregendes Etwas haust - mit schrägen Klamotten am Leib, 70er-Faible und einem Labor im Hinterzimmer, in dem viel Psychedelisches zusammengemischt wird. Auch der nächste Track, „The Devil's Master“, zieht den Hörer unweigerlich in seinen Bann. Wie hypnotisiert hängt man an den Lippen von „Lupus“ (Gesang, Gitarre), an den Saiten von „Dragon“ (Simon Bouteloup, Bass), an den Fellen von „Tiger“ (Christoph Bartelt, Schlagzeug). Sie packen zu, stürzen sich in einem Anfall aus Vintage-Wahnsinn und ungehemmter Spielwut auf den ahnungslosen Fremden.

Kadavar, die 2012 ihr selbstbetiteltes Debüt veröffentlichten, wirken oft wie aus einer Zeitmaschine gefallen. Von links: Chistoph "Tiger" Bartelt, Christoph "Lupus" Lindemann und Simon "Dragon" Bouteloup. (Joe Dilworth)

Totentanz im Retro-Look

„Evil Forces“ lässt dann endgültig das Blut in den Adern gefrieren. Gleich einem rohen Stück Fleisch wird der Song zu Black-Sabbath-Verneigungsgitarren über den Boden geschleift. Man vernimmt diabolische Laute, man fühlt sich wie in einem dunklen, feuchten Kerker. Später prescht „Demons In My Mind“ mit großem Furor durch den Burggraben, während „Dancing With The Dead“ Gruftgeruch im Ballsaal verbreitet. Nebelartig kriechen viele der Nummern, die auf gängige Songstrukturen oft verzichten, über den Hörer und hüllen ihn ebenso langsam wie bestimmt ein. Dieses Album zu hören, ist ein echtes Erlebnis!

Für den umwerfend direkten und immersiven Sound von „For The Dead Travel Fast“, der viel eher nach karger Wildnis als nach Hauptstadt klingt, bauten Kadavar im heimischen Berlin ein eigenes Studio. Und, keine Frage: Die Mischung aus Psychedelic, Doom, Retro-Elementen und Grusel, die dort entstand, gehört zum Spannendsten, was die Rockrepublik Deutschland momentan zu bieten hat.

Kadavar auf Tour:

10.11. Hannover, Capitol

20.11. Wiesbaden, Schlachthof

21.11. Nürnberg, Hirsch

22.11. München, Backstage Werk

24.11. Dresden, Beatpol

27.11. Stuttgart, LKA Longhorn

28.11. Köln, Essigfabrik

29.11. Hamburg, Große Freiheit 36

30.11. Berlin, Columbiahalle