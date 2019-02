Reggie Fils-Aimé war 13 Jahre lang die Kultfigur an der Spitze von Nintendo USA, jetzt ist Bowser am Drücker. Aber keine Sorge: In Wahrheit handelt es sich natürlich um eine rein zufällige Namensgleichheit - der vollständige Name des neuen Geschäftsführers ist Doug Bowser. (Nintendo)

Eines der bekanntesten Gesichter von Kult-Hersteller Nintendo verlässt die Bühne: Reggie Fils-Aimé zieht sich mit 57 Jahren und nach fast 13 Jahren an der Spitze von Nintendo-USA in den Ruhestand zurück. Fils-Aimé war neben Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto und Nintendos 2015 verstorbenem Präsidenten Satoru Iwata die bekannteste und kultigste Figur in der Führungs-Riege des Spiele-Entwicklers und trat regelmäßig an deren Seite in den „Direct“-Videos auf. Bis heute steht Fils-Aimé in dem Ruf, dem oft steif auftretenden Unternehmen zu einem neuen, dynamischeren Image verholfen zu haben.

Sein Nachfolger wird der bisher für Verkauf und Marketing zuständige Doug Bowser, über dessen Nachnamen schon jetzt jede Menge Witze gerissen werden - immerhin deutet er auf eine Verwandtschaft zu Marios altem Erzfeind hin. Ob das ein gutes Zeichen ist? Bowser übernimmt Fils-Aimés Posten am 15. April.