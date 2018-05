Das erste "Outlast" gehörte 2013 zu den erfolgreichsten Independent-Titeln für die gerade erst veröffentlichte PS4. (Red Barrels)

Zunächst wollte kein Hersteller oder Investor an das neue Spiel des kanadischen Indie-Studios Red Barrels Games glauben, doch 2013 erblickte „Outlast“ trotz aller Widrigkeiten und Budget-Probleme das fahle Licht der Survival-Horror-Welt. Und dabei lief es gleich so gut, dass man bis heute - zusammen mit der Fortsetzung - auf satte 15 Millionen Verkäufe kommt. Trotzdem will das Studio hinter dem schaurigen Versteck-Spiel vorerst kein „Outlast 3“ veröffentlichen. In einem Interview mit der Website „Gamesindustry“ erklärte Studio-Mitgründer Philippe Morin, man wolle das nächste Spiel aber voraussichtlich im selben Universum ansiedeln wie die „Outlast“-Reihe. Ob es sich erneut um ein Horror-Game handelt, ist unklar - aber der Verweis auf den „Outlast“-Kosmos als Schauplatz legt diese Vermutung zumindest nahe. Weiterhin verrät Morin, dass man sich vom „Hide & Seek“-Spielkonzept der Serie verabschieden wolle - aber was an dessen Stelle tritt, ließ der Entwickler noch offen.