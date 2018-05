Seit mehr als zwei Jahren schwelt der Rechtsstreit zwischen dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan (links) und dem ZDF-Moderator Jan Böhmermann. Nun fällte das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg ein Urteil. (Milos Bicanski/Sean Gallup/Getty Images)

Seit mehr als zwei Jahren schwelt in der „Schmähgedicht“-Affäre der Rechtsstreit zwischen dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem ZDF-Moderator Jan Böhmermann. Nun kam das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg in einem Revisionsverfahren zu dem Schluss: Der 37 Jahre alte TV-Satiriker darf die „ehrverletzenden“ Verse, die er am 31. März 2016 in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ vorgetragen hatte, in weiten Teilen nicht wiederholen. Das Gericht bestätigte damit den Richterspruch der Vorinstanz, gegen den Böhmermann Rechtsmittel eingelegt hatte. Die Kammer wies aber zugleich die Revision Erdogans zurück, der das „Schmähgedicht“ komplett verbieten lassen wollte.

Jan Böhmermann hatte den türkischen Staatspräsidenten im Rahmen seiner ZDF-Show unter anderem mit Kinderpornografie sowie Sex mit Tieren in Verbindung gebracht - dies gleichwohl eingebettet in einem satirischen Rahmen. Der Moderator wollte laut eigenem Bekunden den Unterschied zwischen straffreier Satire und strafrechtlich relevanter Schmähkritik veranschaulichen. Die Provokation löste in der Folge eine Staatskrise zwischen Deutschland und der Türkei aus und führte zur Abschaffung des sogenannten „Majestätsbeleidigungs“-Paragraphen 103 StGB.

Beim ZDF-Jahresrückblick "Menschen 2016"äußerte sich Jan Böhmermann zu einem der Aufreger des Jahres - seinem "Schmähgedicht" an den türkischen Präsidenten Erdogan. (Andreas Rentz/Getty Images)

Das letzte Wort scheint in der „Schmähgedicht“-Affäre noch immer nicht gesprochen. Böhmermann hatte für den Fall einer Niederlage vor dem Oberlandesgericht den Gang vors Bundesverfassungsgericht angekündigt.