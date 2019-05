Der Vulkan Cotopaxi in Ecuador ist fast 6.000 Meter hoch und damit einer der höchsten aktiven Vulkane der Erde. (WDR/Light & Shadow GmbH)

„Erlebnis Erde“ für echte Wohnzimmerabenteuer: In drei Teilen porträtieren Filmemacher in der beeindruckenden neuen ARD-Naturdokureihe die längste Bergkette der Welt - und das zur besten Sendezeit. Los geht's mit „Die Anden - Natur am Limit“. Christian Baumeister entführt die Zuschauer in eine Welt aus gewaltigen Gletschern, hochgefährlichen, weil immer noch sehr aktiven Vulkanen, feucht-kalten Nebelwäldern und trockenen Hochebenen. Dabei lernt man unter anderem viele der mehr als 130 Kolibriarten der Bergregenwälder in Ecuador kennen, wo auch mit den Wollaffen besonders bedrohte Baumbewohner leben. Außerdem kann man perfekt getarnte Pumas beim Jagen oder Ratten beim Fische-fangen beobachten. Besonders Spektakulär sind die Aufnahmen von den Panoramaflügen des Kondors - er ist der König der Anden. Fortgesetzt wird die Reihe mit den beiden anderen Anden-Filmen jeweils am Montag um 20.15 Uhr in den Folgewochen.