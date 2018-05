Laut, bunt und garantiert mutiert: das neue "Rage" ist schriller als sein sieben Jahre alter Vorgänger. (Bethesda / id / Avalanche)

Damit dürfte kaum jemand ernsthaft gerechnet haben: Am 14. Mai hat Bethesda völlig überraschend eine Fortsetzung seines postapokalyptischen Shooters „Rage“ aus dem verstrahlten Hut gezaubert. Der Live-Action-Trailer zum verrückten Action-Spektakel zeigt jedoch vor allem grell kostümierte Darsteller mit dicken Plastik-Wummen - einen ergänzenden Gameplay-Trailer gab es erst einen Tag später. Der wiederum lässt auf einen überraschend rasanten Open-World-Shooter schließen, in dem sich Spieler mit ganzen Horden aus mutierten Wasteland-Bewohnern duellieren. Spezial-Manöver wie hoch gewuchtete Feinde, die man anschließend durch Projektilbeschuss in der Luft hält, erinnern dabei frappierend an das Cartoon-artig überzeichnete „Bulletstorm“.

Offenbar spielt „Rage 2“ mehrere Jahre nach dem Vorgänger. Viele von dessen öden Wüsten- und Felslandschaften sind inzwischen wieder von Pflanzen überwuchert. Die neue Endzeit-Schießbude entwickelt „Doom“-Erfinder id zusammen mit „Just Cause“-Macher Avalanche - sehr wahrscheinlich also, dass Level-Interieur und -Architektur über weite Strecken zerstörbar sind. Laut Bethesda erscheint das neue „Rage“ 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Ob der Titel Multiplayer-Elemente bietet, wurde noch nicht verraten, nähere Informationen gibt es erst bei der E3.

Sind auch wieder mit von der Partie: im Eigenbau zusammengeschweißte Schrott-Buggies. (Bethesda / id / Avalanche)

Das 2011 veröffentlichte Original-„Rage“ bot noch keine echte Open-World, konnte aber ebenfalls frei durchwandert oder mit dem schrottigen Auto durchfahren werden. Der Titel protzte damals mit der zunächst als revolutionär geltenden „id Tech 5“-Engine, bei der die komplette Spielwelt mit einer einzigen, riesengroßen Textur tapeziert wird, um hässliche Schnittkanten zu vermeiden. Allerdings führte die neue Technologie auf vielen PCs zu Performance-Problemen und Abstürzen, weshalb „Rage“ hinter den Verkaufs-Erwartungen zurückblieb.