Verfolgungsjagd zu Fuß: James Bond (Daniel Craig) will einen Verräter stellen. (TVNOW / 2008 Danjaq, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries,)

Einen Titel hat „Ein Quantum Trost“ bis auf Weiteres sicher: Dies war ohne Frage der schnellste, atemloseste Bond-Film aller Zeiten. Kaum eine Einstellung in den Actionsequenzen dauert länger als eine Sekunde. Tempo, Tempo, Tempo. Mit dem klassischen „Bond“ hatte „Quantum“ nurmehr wenig zu tun. Da mussten erst „Skyfall“ (2012) und Spectre (2015) kommen, um das klassische Regelwerk wieder zurechtzurücken. RTL wiederholt „Ein Quantum Trost“ nun zu später Stunde.

Mit der Marke „Bond“ wird dabei bewusst fahrlässig umgegangen. Optik kommt vor Inhalt, Effekt vor Logik. Denn: Dies hier könnte auch irgendein Agent sein. Keine technischen Gimmicks, keine wesentlichen Flirts mit Angestellten, kein Kontrahent, der die Welt erobern will. „Ein Quantum Trost“ sieht den glänzenden Darsteller Mathieu Amalric in der Rolle des Bösen. Er spielt den rücksichtslosen Geschäftsmann Dominic Greene, der Regierungen und Geheimdienste gegeneinander ausspielt, um das Regime in Bolivien zu stürzen. Vor allem aber, um sich persönlich zu bereichern.

James Bond (Daniel Craig) und Agentin Fields (Gemma Arterton) mischen sich bei Greenes Spendenparty in Bolivien heimlich unter die Gäste. (TVNOW / 2008 Danjaq, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries,)

Schwarz und Weiß gibt es hier nicht mehr, stattdessen verfolgt jedes Land, jede Organisation eigene Interessen und sucht Verbündete dafür. Und mittendrin: ein deutlich gereifter James Bond, der sich diesmal als unnahbar, humorfrei und berechnend präsentiert. Getrieben ist 007 vor allem von Rache, denn die kriminelle Organisation, die er jagt, ist verantwortlich für den Tod seiner Freundin Vesper (Eva Green) im letzten Film.