Sophia Vegas durfte die Botschaft vor allen verkünden: Ihre Kollegin Silvia Wollny ist raus! Mehr erfahren die Zuschauer am heutigen Abend. SAT.1 zeigt die neue "Promi Big Brother"-Folge um 22.15 Uhr. (SAT.1)

Da waren's nur noch elf: Silvia Wollny muss bei „Promi Big Brother“ den verfrühten Heimweg antreten. Jedoch nicht, weil der Zoff mit ihrer Kollegin Sophia Vegas eskalierte, sondern aus rein gesundheitlichen Gründen. Nachdem sie SAT.1 über körperliche Beschwerden informiert hatte, wurde sie von einem Arzt genauer unter die Lupe genommen. Dessen medizinischer Rat: Wollny solle ihre Teilnahme umgehend beenden. Dieser Empfehlung kommt der Reality-TV-Star nun nach. Laut offiziellen Informationen ist die 53-Jährige bereits unterwegs zu ihrer Familie. Die verbliebenen Kandidaten wurden über den spontanen Auszug per Brief in Kenntnis gesetzt.

Damit residieren aktuell nur noch die folgenden Kandidaten im „Container“: Johannes Haller, Cora Schumacher, Daniel Völz, Katja Krasavice, Pascal Behrenbruch, Mike Shiva, Chethrin Schulze und Nachzügler Umut Kekilli befinden sich derzeit in der Villa. Alphonso Williams, Nicole Belstler-Boettcher und Sophia Vegas müssen sich hingegen mit einem Platz auf der Baustelle begnügen.

Silvia Wollny musste notgedrungen die Heimreise antreten - aus gesundheitlichen Gründen, wie sich nun herausstellt. (SAT.1 / Marc Rehbeck)

Die genauen gesundheitlichen Gründe für den Ausstieg von Silvia Wollny sind derzeit noch nicht bekannt. Man darf gespannt sein, inwiefern heute Abend in der neuen Folge (22.15 Uhr, SAT.1) etwas Licht ins Dunkel gebracht wird.