Laura (Chryssanthi Kavazi) und Yvonne (Gisa Zach) sind geschockt von der schweren Diagnose. (TVNOW)

In der RTL-Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (montags bis freitags, 19.40 Uhr) wird wieder ein ernstes Thema behandelt. Diesmal geht es um Blutkrebs und das weite Feld der Stammzellenspende. Ab dem 2. Juli muss Laura Lehmann mit der Diagnose Aplastische Anämie - einer schwerwiegenden Störung der Blutbildung - leben.

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi, die die Rolle der Laura spielt, musste nach eigener Aussage „erst mal schlucken“, als sie von der Krankheit ihrer Figur erfuhr. „So eine schwerwiegende Krankheit zu spielen, an der viele Menschen erkranken und dann um ihr Leben kämpfen, ist für mich eine große Herausforderung und davor habe ich enormen Respekt.“

Laura (Chryssanthi Kavazi) erhält die Schock-Diagnose "Aplastische Anämie". Für das ernste Thema arbeitet RTL eng mit der DKMS zusammen. (TVNOW)

Um die Geschichte möglichst realistisch und authentisch zu erzählen, arbeiteten RTL und UFA Serial Drama eng mit der DKMS, der deutschen Knochenmarkspenderdatei, zusammen. „Mit der Erkrankung eines Seriencharakters zeigt 'GZSZ' einer breiten Öffentlichkeit, wie dramatisch die Suche nach einem geeigneten Stammzellspender für Patienten ist, und gleichzeitig, wie einfach Hilfe sein kann“, lässt sich die Geschäftsführerin der DKMS, Dr. Elke Neujahr, zitieren.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist längst bekannt dafür, auch ernste Themen aufzugreifen und zu behandeln. So ging es in den letzten Jahren schon um Mobbing, häusliche Gewalt, Stalking, sexuelle Belästigung und Bulimie, aber auch um Inzest und Freitod.

Aktive Zusammenarbeit der DKMS mit „GZSZ“-Schauspielern

Nun kümmert sich die Serie mit der Stammzellenspende um ein weiteres brandaktuelles gesellschaftliches Problem: Im Schnitt erhält alle 15 Minuten ein Patient in Deutschland die Diagnose Blutkrebs, etwa jeder Zehnte Betroffene findet keinen passenden Spender. Daher gibt es landesweite Aktionen, bei denen sich jeder zur Stammzellenspende registrieren lassen kann.

Viele Schauspieler der beliebten RTL-Serie unterstützen schon lange die DKMS. So löste Susan Sideropoulos, die von 2001 bis 2011 die Rolle der Verena Koch übernahm, im Jahr 2014 mit einem Facebook-Post eine Registrierungswelle aus. Auch Sıla Şahin, die von 2009 bis 2016 in die Rolle der Ayla Höfer schlüpfte, arbeitet mit der DKMS zusammen und wirkte in einem TV-Spot mit. Thaddäus Meilinger, seit 2016 in der Rolle „Felix Lehmann“, übernimmt regelmäßig die Schirmherrschaft bei Registrierungsaktionen.