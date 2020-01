Der Gutachter Peter Planes (links) bringt den Rolex-Besitzer zum Umkippen. (YouTube/Antiques Roadshow PBS)

Nicht nur hierzulande sind Trödelshows im Fernsehen ein voller Erfolg, allen voran „Bares für Rares“ (ZDF). Auch die Amerikaner scheinen Kuriositäten, Raritäten und Antiquitäten zu lieben. In der Sendung „Antiques Roadshow PBS“ etwa präsentieren Besitzer ihre Schätze und lassen diese von Experten untersuchen und preislich einordnen. Allerdings müssen die Teilnehmer im Anschluss selbst einen Käufer finden.

In der Montagsausgabe war nicht der Gegenstand an sich kurios - es handelte sich „nur“ um eine Armbanduhr - sondern vielmehr der Moment, als der Händler den Wert offenbarte. Der Gast, ein langhaariger Armee-Veteran, erzählte in der Sendung, dass er in den 1970er-Jahren in Thailand als Soldat der US Air Force stationiert war und sich dort eine Rolex für umgerechnet 314 Euro gekauft hatte. Genauer: eine Rolex Oyster Cosmograph.

Umwerfende Schätzung

Statt sie wie geplant beim Tauchen zu tragen, beschloss der Veteran allerdings, das teure Teil all die Jahre lieber in einem Safe zu deponieren. Als der Gutachter Peter Planes offenbarte, dass diese Uhr aktuell auf einen Wert von 400.000 Dollar (rund 364.000 Euro) kommt, kippte der Besitzer vor laufenden Kameras überwältigt um.

Nach dem ersten Schock dann aber die Entwarnung: Dem Veteran ging es gut, schnell steht er wieder auf und strahlt über das ganze Gesicht. Es ist ihm kaum möglich, nicht zu grinsen.

Doch es kam noch besser. Da die Rolex in einem einwandfreien Zustand war und alle Dokumente und die Originalverpackung dazu vorlagen, könnte sie sogar ganze 500.000 bis 700.000 US-Dollar (rund 455.000 bis 636.000 Euro) wert sein. Von Sammlern sei die Uhr besonders begehrt, weil Schauspieler Paul Newman 1969 im Film „Winning“ eine ganz ähnliche trug. Von solchen Schätzen kann Horst Lichter bei „Bares für Rares“ wohl nur träumen.