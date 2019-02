Musste mit einem neuen und 2012 noch dürftig ausbalancierten Kampfsystem klarkommen: "Assassin's Creed 3"-Held Connor. (Ubisoft)

Schon Ende 2018 kündigte Ubisoft an, an einer Remastered-Version von „Assassin's Creed 3“ zu arbeiten - jetzt hat der französische Hersteller das Remake nochmal bestätigt und zudem den Veröffentlichungstermin bekanntgegeben. In dem ursprünglich 2012 für Xbox 360, PS3 und PC veröffentlichten Abschluss der Geschichte um Desmond Miles wird der Schauplatz der Serie von Europa nach Nordamerika und in die angehenden USA verlegt.

Hier kämpft der Halb-Indianer Ratonhnhaké:ton alias Connor aufseiten der Assassinen gegen seinen Templer-Vater Haytham Kenway - den Sohn von „Assassin's Creed 4“-Antiheld Edward Kenway. Nach mehreren Serien-Teilen im Schatten des venezianischen Meuchlers Ezio Auditore wurde „Assassin's Creed 3“ als eine Art Neuerfindung der Serie angekündigt, aber tatsächlich brachte der Auftakt nur Nordamerika-Saga mehr neue Probleme mit, als dass er alte löste. Darunter eine mitunter vertrackte Steuerung, ein wenig intuitives Kampfsystem und eine zu hohe Militär-Präsenz auf den Dächern der Ortschaften - was in Summe dazu führte, dass die einstigen Fassaden-Kletterer in Teil 3 zu einer Existenz auf dem Boden verdammt waren. Positiv aufgenommen wurden dagegen die fulminanten Seelschlachten: Die waren gleich so beliebt, dass sie in „Black Flag“ zum Kern-Feature wurden und sogar in „Assassin's Creed Origins“ sowie „Odyssey“ vertreten sind.

Das Remaster von Episode 3 kommt mit allen Add-Ons und dem ursprünglichen Handheld-Spin-Off "Liberation". (Ubisoft)

Alles wird schöner und schärfer

In der „Remastered“-Version des Action-Adventures will Ubisoft die gröbsten Gameplay-Fehler offenbar ausbügeln: Wie genau das funktionieren soll und welche Design-Schnitzer eliminiert wurden, hat der Hersteller zwar noch nicht verraten. Aber schon jetzt ist klar: Das neue „Assassin's Creed 3“ wird mehr als ein bloßes kosmetisches Update. Nichtsdestotrotz verspricht das Ganze ein ausgesprochener Hingucker zu werden!

Teil 3 war das erste "Assassin's Creed" mit einer großen Spielwelt abseits der Städte. Die war allerdings noch stark instanziert, der erste waschechte Open-World-Teil der Serie war der vierte - "Black Flag". (Ubisoft)

Neben komplett neu ausgearbeiteten Texturen erwartet den Fan eine feinere 3D-Geometrie, auch der Bewuchs der nordamerikanischen Wildnis fällt diesmal deutlich üppiger aus. Dem Hersteller zufolge wird die technische Weiterentwicklung des Spiels durch eine „neue Engine“ ermöglicht, aber vermutlich handelt es sich dabei lediglich um eine überholte Version der Original-Technologie namens „AnvilNext“. Seit „Assassin's Creed: Unity“ setzt Ubisoft für die Serie auf den Nachfolger „AnvilNext 2.0“, mit dem man außerdem „Steep“, „Rainbow Six: Siege“, „For Honor“ und „Ghost Recon: Wildland“ entwickelt hat.

Ubisoft hat den Release der für PC, PS4 und Xbox One angekündigten „Assassin's Creed 3“-Neufassung auf den 29. März terminiert und für alle Plattformen 4K- sowie HDR-Unterstützung bestätigt. Überraschung: Neben dem Hauptspiel kommt die Neuauflage mit allen Erweiterungen sowie der HD-Version des ursprünglich für die PS Vita veröffentlichten „Assassin's Creed 3: Liberation“.