Gelungene Kür oder doch nur eine Rutschpartie? Daniel Boschmann und Marlene Lufen moderieren "Dancing on Ice". (SAT.1 / Marc Rehbeck)

Noch hat keiner der insgesamt zehn Promi-Teilnehmer von „Dancing on Ice“ auch nur eine einzige Bahn übers Eis gezogen. Doch schon vor Beginn der zweiten Live-Staffel (ab Freitag, 15. November, 20.15 Uhr, SAT.1) gibt es Blessuren. Aua, das schmerzt, wenn Jenny Elvers bereits über eine Entzündung am Ellenbogen klagt. Die ehemalige „Topmodel“-Kandidatin Klaudia mit K quälen schmerzhafte Blutergüsse an ihren Oberschenkeln. Und Moderator Peer Kusmagk leidet unter einer starken Prellung mit Bänderdehnung am linken Fuß. Besonders hart aber hat es Jens Hilbert getroffen. Er stürzte bei einem Bremsversuch während des Trainings mit Eistanz-Partnerin Sabrina Cappellini. Die Diagnose: Radiusköpfchenfraktur, ein Riss im Knochen des Ellbogengelenks.

Der Unternehmer und Gewinner von „Promi Big Brother“ von 2017 hat bereits ein Bild von seinem eingegipsten linken Arm veröffentlicht. Ob er nun zum Start der zweiten Staffel wirklich über das Eis gleiten kann, ist offen. Doch Hilbert gibt sich in einem Post kämpferisch: „Ich hasse es, schwach & hilfsbedürftig zu sein & wenn's nicht nach Plan läuft, aber Aufgeben geht ja auch nicht! Danke SAT.1 für das Vertrauen in mich & dass ich nicht einfach ausgetauscht werde! Das motiviert mich, es doch zu schaffen am Ende!“, ließ er auf seiner Homepage wissen.

Ein weiteres Mal wagen sich zehn Promi-Kandidaten bei "Dancing on Ice" gemeinsam mit Profi-Partnern auf sehr glattes Terrain. (SAT.1 / Marc Rehbeck)

Anders als bei Hilbert & Co. läuft es für Joey Heindle rund. Dem früheren „DSDS“-Gewinner und Dauergast in allen nur erdenklichen Promi-Sendungen sollte der Eistanz nicht allzu schwerfallen. Denn er wird gemeinsam mit Freundin Ramona Elsener die Kufen schwingen - das erste Liebespaar bei „Dancing on Ice“. Besonders praktisch für Heindle: Seine Ramona war dreifache Juniorenmeisterin, fünffache Schweizer Meisterin und hat schon an Europa- und Weltmeisterschaften im Eiskunstlaufen teilgenommen.

Sängerin Sarah Lombardi hat in der vergangenen Staffel das „Tanzen“ auf sehr glattem Terrain gewonnen. Bei ihrer Rutschpartie Anfang des Jahres allerdings blieb der Zuspruch überschaubar. SAT.1 kam mit seinem Promi-Eistanz auf lediglich 9,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe - das allerdings am hart umkämpften Sonntagabend.

Die Schauspielerin Jenny Elvers hat sich beim gemeinsamen Training mit Eistanz-Partner Jamal Othman bereits Blessuren an den Ellenbogen zugezogen. (SAT.1 / Marc Rehbeck)

Der Sender hat deshalb reagiert. Er zeigt „Dancing on Ice“ nunmehr am Freitagabend - mit einer Ausnahme. Gleich am ersten Wochenende müssen die Promis vor den Augen der Juroren Katarina Witt, Erfolgs-Unternehmerin Judith Williams sowie Eiskunstlauf-Kommentator Daniel Weiss doppelt ran. Nach dem Auftakt im großen Live-Event am Freitag folgt eine zusätzliche Ausgabe am Sonntag, 17. November, ebenfalls live, 20.15 Uhr. Spätestens zu dieser Sendung sollten die Moderatoren Marlene Lufen und Daniel Boschmann dann auch den angeschlagenen Jens Hilbert ansagen dürfen.