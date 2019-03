Hat bei der GDC den dritten "Spiel des Jahres"-Preis abgeräumt: Sonys PS4-exklusives "God of War". (Sony)

Und mal wieder „God of War“: Nachdem sich Sonys Anfang 2018 veröffentlichter Blockbuster schon bei den Game Awards und DICE Awards als bestes Spiel des Jahres durchsetzen konnte, hat es die begehrte Auszeichnung jetzt auch bei der Game Developers Conference in San Francisco eingeheimst.

Weiterhin durfte sich das Indie-Game „Florence“ von Mountains über einen Preis für das beste Debüt freuen dürfen, zum stärksten VR-Spiel wiederum wurde die Lichtschwert-Fuchtelei „Beat Saber“ gekürt. Die Auszeichnung für die stärkste Story bekam das Adventure „Return of the Obra Dinn“ von Lucas Pope, das bei den Game Awards noch für seinen außergewöhnlichen Grafikstil belohnt wurde.

Die besonders attraktiven Auszeichnungen blieben Rockstars "Red Dead Redemption 2" wieder versagt: Statt "Spiel des Jahres" gab es nur einen Technologie-Preis. (Rockstar Games)

Rockstar Games dagegen ging mit einem Technologie-Preis für sein Wildwest-Epos „Red Dead Redemption 2“ nach Hause, während der strategische Indie-Hit „Into the Breach“ eine Trophäe für das beste Spieldesign bekam. Das Pixel-Jump&Run „Celeste“ hatte laut Jury die beste Audio-Spur, die bekannte Sega-Producerin und Pixel-Künstlerin Rieko Kodama dagegen freute sich über einen Pionier-Award. Schließlich ist die Dame seit 1984 in der Games-Branche, arbeitete unter anderem an der „Phantasy Star“-Reihe und gehört damit zu den ersten bekannten Spiele-Entwicklerinnen überhaupt. Der begehrte Preis für das Lebenswerk ging in diesem Jahr ebenfalls an eine Frau: Diesmal war es „Uncharted“- und „Legacy of Kain“-Autorin Amy Hennig, der man einen Pokal in die Hand drückte. Eine Auszeichnung für Innovation sowie der Publikumspreis gingen an Nintendos „Labo“-Konzept beziehungsweise „Beat Saber“.