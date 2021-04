Wohin führt die Reise von Simon Böer alias David Ritter und der Erfolgsserie "Der Lehrer"? RTL zeigt die letzte Folge der neunten Staffel. (TVNOW / Frank Dicks)

Der Neue an der Schule zu sein, ist nicht einfach. Diese Erfahrung machen jedoch nicht nur Schüler, die sich auf ein komplett neues Umfeld und andere Klassenkameraden einstellen müssen, sondern auch Lehrer, die sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Wenn der Vorgänger so beliebt war, ist es doppelt schwierig: Die neunte Staffel der RTL-Erfolgsserie „Der Lehrer“, die mit der 13. Folge nun in der Primetime ihr Ende findet, musste erstmals ohne Stefan Vollmer, von 2007 bis 2020 verkörpert von Hendrik Duryn, auskommen. In seine großen Fußstapfen trat zu Beginn des Jahres Simon Böer als Mathe- und Physiklehrer David Ritter, doch möglicherweise ist seine erste Staffel bereits seine letzte.

„Ich freue mich sehr, dieses wertvolle Format mit diesem tollen Ensemble weitertragen zu dürfen“, ließ Böer im Vorfeld noch verlauten. Dabei wurde „Der Lehrer“ zur Familienangelegenheit: Auch Böers Sohn Milon ist in der Serie zu sehen - er spiele den Papa nach eigener Aussage an die Wand. Ob und in welcher Form er das über die vorerst letzte Folge der Dramedy hinaus macht, ist noch nicht abschließend geklärt. Laut einer RTL-Sprecherin gibt es aktuell noch keine Informationen zur Fortsetzung von „Der Lehrer“. Ob Fans der Serie nur in die großen Ferien geschickt werden oder die Gesamtschule Georg Schwerthoff nach zwölf Jahren ihre Pforten schließt, bleibt demnach offen.

Die Psyche des jungen Kiko (Jan Liem) ist aufgrund traumatischer Erlebnisse angeknackst. David (Simon Böer, rechts) versucht, zu seinem Schüler vorzudringen. (TVNOW / Frank Dicks)

Wie geht es weiter?

Dabei geben die Quoten der aktuellen Staffel wenig Anlass zur Hoffnung: Zuschauerzahlen im Allzeittief und ein Marktanteil in der Zielgruppe, der sich teilweise nicht über zehn Prozent halten konnte, wurden teils auch dem Ausstieg des beliebten Hendrik Duryn angelastet.

Schlendert David (Simon Böer, links gemeinsam mit Claudia Hiersche und Milon Böer) hier ein letztes Mal durch die Schulflure der GSG? (TVNOW / Frank Dicks)

Zum Abschluss von Staffel neun - die Episode trägt den klangvollen Namen „Zu doll am Socken gerochen?“ - plagt sich David Ritter mit einer echten Identitätskrise: Ist er überhaupt ein guter Lehrer? Während er partout nicht verstehen will, welche Emotionen im Kopf des Teenagers Kiko (Jan Liem) wüten, sieht er sich zusätzlich Kritik von Direktor Rose (Ulrich Gebauer) ausgesetzt. Gewürzt wird die Geschichte dann auch noch mit einer echten Verfolgungsjagd.