Dem verstorbenen Jens Büchner (†49) wurde auf Mallorca die letzte Ehre erwiesen. (Andreas Arnold/dpa)

Im kleinen Kreis im Garten der Familie Büchner auf Mallorca haben die engsten Angehörigen am Freitag Abschied von Kult-Auswanderer Jens Büchner genommen. Das berichtet der TV-Sender RTL. Demnach sollen etwa 30 Gäste eingeladen gewesen sein. Unter anderem seine beste Freundin Julia Becker, Jens' Vater, Clubbetreiberin Marion Pfaff alias "Krümel" sowie Marc Terenzi (40), der wie Büchner 2017 an der TV-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilgenommen hatte.

Die Trauerfeier soll so gewesen sein, wie sich Büchner seinen Abgang gewünscht hätte - nämlich bunt. Das verriet Ehefrau Daniela im RTL-Interview. "Naja, so wie sein Leben war. Turbulent, laut, aufregend", sagte die 40-Jährige. "Ich denke und weiß, dass er es so gewollt hätte, dass ich Musik spiele, dass wir essen, dass wir was trinken, dass wir uns unterhalten, dass wir Geschichten erwähnen, die halt ihn darstellen."

Auf der bunten Trauerfeier stießen die Gäste mit Jens' Lieblingsgetränk Whisky-Cola an. Ein Bild davon postete das Team von „Goodbye Deutschland“ auf der offiziellen Facebook-Seite.

(Screenshot Goodbye Deutschland! Die Auswanderer)

Am vergangenen Dienstag wurde Jens Büchner eingeäschert. Der Auswanderer wurde 49 Jahre alt. (mmi)