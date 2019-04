Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht während des Einsatzes vor der Eckener Schule in Flensburg. Foto: Birgitta von Gyldenfeldt (Birgitta von Gyldenfeldt / dpa)

Die Polizei hat an einer Schule in Flensburg möglicherweise eine Amoktat verhindert: Ein Jugendlicher wollte am letzten Schultag vor den Osterferien mehrere Menschen an seiner Schule töten - so zumindest kündigte er es in einem öffentlichen Chat-Forum an.

Ein anderer Schüler informierte die Polizei. Und die Beamten nahmen die Drohung ernst. Bei der Kontrolle der Schuleingänge nahm die Polizei am Morgen einen 17-Jährigen fest, der mehrere Messer in einem Rucksack bei sich trug.

Der Schüler wurde in eine psychiatrische Klinik für Kinder und Jugendliche eingewiesen. Er habe eingeräumt, dass er verantwortlich für die entsprechende Ankündigung in einem Internetchat war, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei war am Dienstagabend demnach von einem Chatpartner informiert worden, in dem die Tat angekündigt worden sei. Der Schreiber wurde bei Einlasskontrollen an der Schule festgenommen. Hintergrund der geplanten Tat dürften nach Polizeiangaben persönliche Probleme sein. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes veröffentlichen die Ermittler keine weiteren Informationen über den Jugendlichen und die näheren Tatumstände.

Die Schule wurde am Vorabend des Einsatzes über den Verdacht informiert. Gemeinsam sei das weitere Vorgehen besprochen worden. „Die Polizei hat dann angefangen, die ersten Schüler, die kamen anzusprechen“, sagte Schulleiter Sven Mohr. Nur zwei der sechs Eingänge ins Schulgebäude seien geöffnet worden.

„Bereits kurz nach sieben hat ein Schüler dann die Tatabsicht gestanden“, sagte der Schulleiter weiter. „Er ist eigentlich in die Polizeikontrolle reingelaufen. Im Nachhinein würde ich fast sagen, er wollte erwischt werden.“

Nach der Festnahme fand an der Berufsschule normal Unterricht statt. „Uns war ein großes Anliegen, dass wir nicht zu große Unruhe in die Schule bringen“, sagte Schulleiter Mohr. Der 17-Jährige sei als ruhiger Schüler beschrieben worden, der an der Schule noch nicht auffällig geworden sei. (dpa)