Sonntagnachmittag

Schüsse in Berliner Dom - Polizei verletzt Randalierer

Am Sonntagnachmittag hat ein Polizist im Berliner Dom auf einen Mann geschossen, der in der Kirche randalierte. Der Mann ist an den Beinen verletzt.