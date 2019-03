In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Das teilte die Polizei über Twitter am Montag mit. Es seien mehrere Schüsse in einer Straßenbahn gefallen. Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es, unter anderem seien drei Hubschrauber im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat sich besorgt geäußert. Rutte habe in Den Haag von einer "beunruhigenden" Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden. Zunächst war unbekannt, wie viele Menschen verletzt wurden. Auch die Hintergründe waren noch unklar. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, teilte die Polizei mit. Dabei werde derzeit auch ein mögliches Terrormotiv nicht ausgeschlossen. (dpa)

++ Weitere Informationen in Kürze. ++