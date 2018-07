Kanada

Schüsse in Toronto - zwei Tote, 13 Verletzte

Ein Mann hat am Sonntagabend (Ortszeit) in der kanadischen Stadt Toronto auf 14 Menschen geschossen. 13 sind verletzt, eine Frau und der Schütze sind tot. Ein Mädchen ist in kritischem Zustand.