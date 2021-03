Luke Mockridge bringt mit seinen Fragen Promis wie auch Schüler ins Schwitzen. (SAT.1 / Boris Breuer)

Biologie, Chemie oder Erdkunde: Es gibt einige Schulfächer, die sich direkt oder indirekt mit den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen. In der ersten Ausgabe der fünften Staffel „LUKE! Die Schule und ich“ werden diese vermutlich eine besondere Rolle spielen. Denn unter dem Titel „LUKE! Die Schule und ich - Umwelt-Spezial“ stellt das Format gleichzeitig den offiziellen Abschluss der „SAT.1 Waldrekord-Woche“ dar.

Moderator Luke Mockridge wird zu Beginn der knapp dreistündigen Live-Show Bilanz ziehen: Wie viele Spenden konnten in den vergangenen fünf Tagen für den Aktionspartner „Plant-for-the-Planet“ gesammelt werden? Anschließend versucht der 31-Jährige seine Rateteams zu weiteren Spenden zu animieren: In mehreren Spielrunden werden zwölf Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersstufen gegen vier noch nicht näher bekannte Prominente antreten.

"Die SAT.1 Waldrekord-Woche" ist zu Ende. In seiner Freitagabendshow "LUKE! Die Schule und ich - Umwelt Spezial" zieht der Moderator Luke Mockridge Bilanz. (SAT.1 / Boris Breuer)

Basierend auf deutschen Lehrplänen werden sie dabei verschiedene Fragen zum Thema Umwelt beantworten und einige körperliche wie auch kreative Aufgaben meistern. Für jede gelöste Aufgabe gibt es eine bestimmte Anzahl an Punkten, die dann von Mockridge in Baumspenden umgewandelt werden. Am Ende der Sendung wird schließlich Felix Finkbeiner, Gründer von „Plant-for-the-Planet“, zu Gast sein und das amtliche Endergebnis präsentieren.

Die Quizsendung „LUKE! Die Schule und ich“ existiert seit 2017. Die Folgen der aktuellen Staffel werden fortan immer freitags, um 20.15 Uhr, auf SAT.1 zu sehen sein.